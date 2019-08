Mădălin Ionescu are doi copii din căsnicia anterioară. Un băiat și o fată, de care a avut grijă chiar și după divorț. Fiul său Filip, însă, din nefericire suferă de o afecțiune gravă. Hemipareza (rezultătă dintr-o leziune de neuron). Boala aceasta i-a afectat limbajul și adolescentul are tulburări senzoriale şi cognitive.

Și mai dureros este că Filip s-a născut perfect sănătos. Dar când avea doar două luni a făcut varicelă şi din cauza lipsei vaccinului s-au declanșat problemele neurologice grave. Prezentatorul TV și-ar dori să creadă într-o minune cum că băiatul și-ar putea reveni, doar că preferă să rămână realist.

„Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient. El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi.

În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi… Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ!

Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi. Eu îmi doresc asta, dar la modul realist spus, e greu de crezut, pentru că exact centrii vorbirii sunt afectaţi, are limba pe jumătate paralizată”, declara, în urmă cu ceva timp, Mădălin Ionescu, potrivit demamici.ro.

Te-ar putea interesa și: