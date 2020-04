Deși în urmă cu 15 ani acesta făcea furori în telenovele în care juca, se pare că îndrăgitul actor a decis să trăiască o viață mult mai liniștită. Astfel, Lucian Viziru a luat hotărârea de a părăsi România și s-a mutat în Germania, împreună cu soția și băiețelul lor.

Puțini sunt cei care știu că Viziru s-a confruntat cu probleme financiare delicate. Decizia a fost Acesta a ajuns într-un punct în care nu și-a mai putu achita ratele, iar banca a venit și i-a luat tot. „Când a trebuit să-l operăm pe tata de cancer, am avut nevoie de aproape 100.000 de euro. Eu aveam un credit ipotecar, am plătit din el, când nu am mai putut să-l plătesc la timp pentru că efectiv nu aveam de unde, a venit banca şi a luat tot: şi ce aveam şi ce nu mai aveam”, a povestit Lucian într-un interviu pentru Antena Stars despre motivul pentru care a plecat în Germania.

Astfel, fratele Augustin Viziru să înceapă un nou capitol al vieții și să calce pe urmele bunicului său, astfel că Lucian a devenit antrenor de tenis de câmp și își dedică viața sportului pe care îl adoră încă din copilărie.

„Fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui… a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”, spunea Augustin Viziru anul trecut.