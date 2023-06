Drama Monicăi Dascălu. Vedeta de la PRO TV a fost marcată pe viață. S-a întâmplat acum câțiva ani

Monica Dascălu (45 de ani) se bucură pe un succes formidabil pe plan profesional, fiind una dintre cele mai longevive prezentatoare de la PRO TV. Cu toate astea, vedeta a povestit că s-a confruntat cu multe momente neplăcute și că a rămas marcată pe viață.

Monica Dascălu a fost în centrul atenției și datorită relației pe care a avut-o cu fotbalistul Adrian Mutu. Surse din anturajul lor au declarat că acesta plătea 15.000 de dolari factura la telefon pentru a vorbi non-stop cu prezentatoarea.

Relația nu a durat mult, iar prezentatoarea de la PRO TV l-a cunoscut pe actualul ei soț, Mihai Băjenaru, de meserie avocat. Cei doi s-au căsătorit în anul 2010, în insulele Maldive acolo unde şi-au petrecut și luna de miere. Monica Dascălu a povestit că nu s-a schimbat după căsătorie și că este la fel de fericită ca în prima zi.

„Eu, îna­inte de căsătorie, am fost eu, după căsă­torie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile… Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!…Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica, într-un interviu mai vechi. Ea a mai spus că „ne dorim cât mai mulți copii”.

Cea mai mare suferință a Monicăi Dascălu

În anul 2018, Monica Dascălu a avut parte coșmarul vieții ei. Tatăl vedetei a murit, iar prezentatoarea a povestit că nu a putut trece niciodată peste asta. „Dumnezeu să te odihească în pace, tata!”, a scris Monica Dascalu la momentul respectiv.

Și internauții i-au scris multe mesaje de condoleante: „Dumnezeu să-l ierte!”, „Momente grele! Condoleanţe!”, „Sincere condoleanţe!”, potrivit Cancan.