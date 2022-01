Drama lui Mircea Badea. A spus totul în direct ! Tragedia pe care nu o va uita în veci

Accidentul din București, în urma căruia o fetiță pe nume Raisa a decedat, a lăsat urme adânci în mințile și sufletele multor români, stârnind revolte și, în unele cazuri, chiar amenințări cu moartea. Cert este că tragedia cu pricina a dat naștere la o mulțime de dezbateri publice cu privire la regulile de circulație și la modalitățile prin care autoritățile gestionează astfel de fenomene fatale.

„Mă bântuie încă. Am asistat, în sensul că eram la doi metri”

Moderatorul emisiunii „Punctul de Întâlnire”, Radu Tudor, l-a avut invitat în platou, duminică după-amiază, pe colegul său Mircea Badea, care, în contextul evenimentului rutier din Sectorul 1, a dezvăluit că a fost martor la un accident mortal care încă îl bântuie.

„Eu am asistat la un accident mortal. Mă bântuie încă. Am asistat în sensul că eram la doi metri.

Am depus mărturie la onorata instanță. Am fost martor, m-a chemat judecătoarea la Curtea Supremă, am avut mandat de aducere din prima. Eu nu am refuzat să mă duc.

Prima reacție a lui Mircea Badea după accidentul mortal

Când a murit tânăra, noi opriserăm. Eu eram în dreapta, într-o mașină. Am văzut… Absolut îngrozitor! Și impactul… Tot! Au oprit toate mașinile. Am sunat instantaneu la numărul de urgență.

Cei din jur erau cu haideți să facem. Eu nu m-am băgat, nu știu ce să fac, eu doar sun (n.r. la 112). Erau reacții emoționale. Dacă nu știm ce să facem, mai bine așteptăm să vină… (n.r. specialiștii)”, a declarat Mircea Badea, duminică seară.

Jurnalistul Radu Tudor i-a dat dreptate colegului său: „Tot ce poți să faci este exact ce ai făcut tu, și anume: să suni cât mai repede la 112, eventual să protejezi cumva locul acela”. Moderatorul de televiziune a precizat că, „dacă persoana este accidentată foarte grav, (…) poți să faci mai rău”.

Cauzele tragediilor de pe șoselele din România

„În România se conduce foarte prost”, a mai adăugat Mircea Badea. „Și se merge la fel și pe stradă. Eu sunt terifiat de astfel de întâmplări. (…)

Multă vreme am trăit cu convingerea că, în România, se moare pe șosele din cauza lipsei autostrăzilor. După, mi-am dat seama că nu este adevărat. Se moare pentru că se conduce prost în România. Este haos total!”, s-a exprimat moderatorul.

„Se conduce prost. Sunt tot felul de obsesii rutiere la români. De exemplu, niciodată nu o să înțeleg pasiunea cu care se blochează intersecția în România. Vezi că nu ai unde să te duci… N-ai cum!”, a conchis Mircea Badea la Antena 3.