„Știu că o să-mi spuneți că arăt impecabil și că sunt super machiată, numai că ceea ce nu știți este că machiajul acesta rezistă de aproape 24 de ore pentru că abia acum am ajuns acasă. Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la Sanador. Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie.”, a dezvăluit prezentatoarea Gabriela Cristea pe Instagram, la Stories.

Medicii i-au administrat fiicei prezentatoarei TV tratament pe venă

Potrivit relatărilor mamei, cadrele medicale au decis să îi administreze Victoriei tratament pe venă astfel încât recuperarea sa să aibă loc mai rapid. În prezent, Victoria se află acasă și se simte bine. Din păcate, nici fiica cea mică a Gabrielei Cristea nu s-a aflat în stare impecabilă în ultimul timp întrucât, potrivit declarațiilor mamei, aceasta a făcut aerosoli.

„Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă, am păcălit-o că i-am pus un fluturaș, și fetele de la pediatrie au fost extraordinar de atente și de delicate și i-au pus o linie venoasă, au hidratat-o și i-au pus toate medicamentele de care avea nevoie. Am făcut și aerosoli și nu mai știam ce să inventez ca să fie totul bine. (…) Acum ea doarme, este la ea acasă, ea este foarte fericită că e la ea acasă și noi toți suntem foarte fericiți”, a explicat Gabriela Cristea.