Dramă imensă. O fată de 16 ani s-a spânzurat pentru că părinții nu o lăsau cu iubitul

La cei 16 ani ai săi, Ana Maria a cunoscut prin intermediul unei rețele de socializare un băiat din Botoșani. Încă de la început, spun apropiații tinerei, băiatul s-a impus și a reușit să o domine total pe Ana Maria.

Familia acesteia, una din mediul rural, nu a știut cum să abordeze problema, care se acutiza de la o zi la alta, aceasta nefiind de acord cu relația tinerei de 16 ani.

Părinții fetei susțin că au încercat în permanență să îi explice faptul că este o relație toxică, din care, mai târziu nu va avea decât de suferit.

Dosar penal la Poliția Iași

Deși acum spun că i-au dat fetei voie să se vadă cu tânărul din Botoșani, și că nu își explică de ce Ana Maria a recurs la un astfel de gest, aceste aspecte trebuie investigate în dosarul penal care tocmai a fost deschis la IPJ Iași.

”La data de 19 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au fost sesizați de către medicul unei unități spitalicești cu privire la faptul că o tânără a decedat în respectiva unitate medicală unde era internată. A fost dispusă ordonanța de efectuare a necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă”, susțin reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

În acest caz, poate mai util ar fi fost să se apele la un psiholog de la Protecția Copilului Iași, care ar fi știut cum să abordeze problema.

S-a spânzurat fără un avertisment

Mama Anei Maria a povestit pentru presa locală că nu înțelege de ce fiica ei a recurs la un astfel de gest, din moment ce familia ei nu s-a opus la relația cu tânărul din Botoșani.

Femeia a mai spus că în seara cu pricina, totul s-a derulat brusc, dar că a avut o presimțire și a găsit-o pe Ana Maria, aproape în ultima clipă.

„A fost îndrăgostită de acest băiat. Nu mai vorbea cu noi, era rece și indiferentă. Noi am încercat să îi explicăm că nu e bine cum procedează el, dar nu a înțeles. Într-un final am lăsat-o, dar voiam să mai vină și pe acasă. A fost la el un weekend și într-o sâmbătă seară a venit acasă. Am mâncat împreună și seara a ieșit din casă, până la toaleta din curte. Am văzut cum a înconjurat de două ori casa, dar m-am gândit că vorbește la telefon. Am văzut după că a dispărut și nu mai intra în casă, am ieșit să o caut. Am văzut ușa de la șură deschisă la ora 22:00, m-am dus acolo. Era atârnată. I-am tăiat ața cu ce am prins la îndemână și am sunat la ambulanță”, povestește cu lacrimi în ochi mama tinerei, citată de BZI.