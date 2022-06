Drama Ginei Pistol după ce a aflat că e însărcinată. A stat la pat o lună întreagă. „Iți răpesc niște momente unice”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România. Cu toate că fanii și familia au aflat la scurt timp că prezentatoarea este însărcinată, aceștia au declarat că și-au dorit din tot sufletul să țină ascuns. Artistul a povestit că a fost greu să mintă, fiind persoane publice.

Și iubita lui Smiley a mărturisit că s-a confruntat cu momente tensionate după ce a aflat că este gravidă.

Artistul a declarat că a fost dezamăgit când s-a aflat că Gina este gravidă și că este de părere că unele persoane i-au răpit clipe unice din viață.

„Pe părinții noștri i-am anunțat, frații. Ideea e că începutul sarcinii nu a fost ușor și e superstiția, care nu e neapărat o superstiție, până în 3 luni să nu vorbești despre asta și noi am preferat să ținem lucrurile între noi doi și așteptam să trecem peste prima perioadă a sarcinii ca să putem să anunțăm și am fi vrut să împărtășim cu familiile noastre momentul ăsta, dar s-a gândit cineva că ar fi mai potrivit să anunțe așa…

E foarte nasol, că îți răpesc niște momente unice, irepetabile, doar pentru a face niște click-uri”, a spus Smiley într-un podcast.

Gina Pistol, momente de coșmar

Gina Pistol a declarat că și-a dorit mereu să fie mămică, dar că medicii nu i-au dat șanse. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost cel mai mare miracol că a rămas însărcinată și că i-a fost frică în fiecare zi să nu o piardă. Specialiștii i-au recomandat vedetei să rămână o lună în pat pentru a se asigura că totul este bine.

„În condițiile în care eu eram într-o perioadă extrem de grea. O lună de zile am stat la pat, riscam să pierd sarcina și cum să ne anunțăm părinții când nu știam pe ce drum suntem.

(…) Ținând cont că medicii mi-au zis că am 0,01 șanse să rămân gravidă. Știința se bătea cap în cap cu… Nici când eram însărcinată nu mi venea să cred că sunt.

(…) O lună întreagă am stat doar în pat. Aveam voie să mă ridic din pat doar ca să mă duc la baie. Nici o sticlă cu apă nu aveam voie să ridic. Mă mai ridicam și că să mă rog, iar asta m-a ajutat mult”, a spus Gina Pistol.

„Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Noi am primit tot momentul și toată povestea asta și am tratat fiecare moment și cu bune și cu rele fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie”, a completat şi Smiley.