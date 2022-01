Dramă fără margini în muzica populară. Elena Merișoreanu ajunge la operație. „Nu se mai reface”

Elena Merișoreanu va ajunge la bisturiu. Nu mai este cale de scăpare. Medicii au dat verdictul final, iar asta în ciuda faptului că îndrăgita cântăreață de muzică populară amână momentul în care se va opera.

Se știe deja că artista a fost diagnosticată cu artroză, medicii de la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” din Capitală efectuând o intervenție chirurgicală în acest sens în anul 2020.

Probleme de sănătate pentru Elena Merișoreanu

Din nefericire, problemele se țin lanț de celebra doamnă a muzicii populare. Elena Merișoreanu trebuie să se opereze din nou la picior, în ciuda faptului că a încercat să se trateze cu diverse medicamente.

Acum doi ani, cântăreața mărturisea că „toată viața a cântat pe tocuri”, aspect care i-a ridicat probleme în timp. După ce a trecut prin intervenția medicală efectuată la Spitalul „Foișor”, Elena Merișoreanu a precizat că a avut „dureri mari”.

„Efectiv nu am putut să mai calc deloc. Medicii mi-au spus că scap doar cu operația”, mărturisea la acea vreme artista.

Urmează o altă operație. „… nu se mai reface”

Se pare că nici cu tratamentul pe care l-a urmat până în prezent, cântăreața nu a reușit să evite masa de operație. Elena Merișoreanu a transmis într-o intervenție la Antena Stars că nu se simte foarte rău, însă amână intervenția chirurgicală din cauza programului artistic încărcat pe care îl are.

„Cartilajul nu se mai reface. Nu mă simt chiar așa de rău, am mai făcut puțin tratament, dar motivul e altul pentru care nu m-am operat. Am de lucru acum, nu ma mai gândesc la picior. Nu o iau ca pe un sacrificiu, ci ca pe o plăcere. Medicii au zis că nu e problemă dacă amân operația. Stau bine momentan. Am făcut și toate analizele, au ieșit bune”, a declarat într-o intervenție televizată Elena Merișoreanu.