Criminalul a evadat din dragoste pentru o ospătăriță măritată

Dragoste cu năbădăi, la Găești. Un deținut condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor a fugit de la punctul de lucru al Penitenciarului Găești ca să o vadă pe femeia iubită.





Așa s-a aflat că infractorul, Constantin Crețu, de 35 de ani, era îndrăgostit lulea de o ospătăriță. Femeia de 33 de ani este măritată și are doi copii, iar de câteva zile a refuzat să îi mai răspundă la telefon „iubitului”. Gestul l-a supărat așa tare pe deținut încât, marți după-amiază, a evadat. Practic, a plecat de la un depozit de lemne unde lucra. Crețu mai avea de ispășit doar doi ani de închisoare și era încarcerat în regim deschis. Înainte de a evada, deținutul i-a transmis femeii că va pleca de la locul de ,,muncă” și va veni la ea pentru a discuta. Speriată, ospătărița s-a dus direct la poliție. Aventura în libertate a lui Crețu nu a durat mult. După patru ore de căutări, polițiștii l-au înhățat chiar în parcarea restaurantului. Relația dintre cei doi durează de circa un an de zile atunci când Crețu a fost detașat la restaurantul în care lucre și ospătărița. Pentru evadare, deținutul poate primi un plus de pedeapsă cuprins între şase luni și trei ani.

