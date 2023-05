Dragoș Pâslaru, actorul care s-a călugărit după ce a fost torturat de mineri. Cum s-a schimbat viața lui

Puțini își mai aduc aminte de Dragoș Pâslaru, actorul care a jucat în celebrul film Drumeț în calea lupilor, și care s-a pocăit după ce a fost bătut de mineri, în 1990. El s-a născut pe 1 iulie 1951 și s-a bucurat de un succes formidabil pe plan profesional, dar totul s-a schimbat după acest episod care l-a marcat.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără O lacrimă de fată (1980), Ochi de urs (1983); Întoarcerea din iad (1983), Şobolanii roşii (1990); A unsprezecea poruncă (1991); Balanţa (1992), Domnişoara Christina (1996) și Femeia în roșu (1997).

După Revoluția din 1989, atunci când a participat la protestele din perioada 13-15 iunie 1990, Dragoș Pâslaru a fost bătut de mineri. În dimineața de 14 iunie 1990, el a intrat în comă, la Spitalul de Urgență din București, și a fost la un pas de moarte.

La doar 39 de ani, actorul a mers la Mănăstirea Frăsinei, cunoscută ca Athosul românesc, a renunțat la teatru și film și s-a pocăit. „Am luat coarnele plugului dumnezeiesc şi sufletul meu a iertat tot.”, spunea acesta. A devenit și ieromonah cu numele de părintele Valerian, iar în prezent trăiește la mănăstirea Pătrunsa.

Incidentul care i-a marcat viața

În urmă cu ceva vreme, Dragoș Pâslaru a povestit despre momentul în care a fost torturat de mineri. Cu toate că s-a confruntat cu mari probleme, fostul actor a spus că i-a iertat pe toți care i-au făcut rău.

„Nu m-au bătut, m-au torturat! Fusesem în Piața Universității… Acolo mă limpezisem, cunoscusem oameni care erau și sunt stâlpi ai societății! (…) Am căzut, dar vedeam de deasupra. Sufletul meu a strigat: ‘Am murit! În sfârșit, am murit!’. Am fost foarte fericit. N-am mai întâlnit starea aia! M-au tot lovit și nu muream… Acum ceva vreme m-am trezit la Frăsinei cu doi procurori. Vroiau să mă facă să intru în proces împotriva lui Iliescu. Eu le-am spus că nu mai am nimic, cu nimeni!

Și ei mi-au zis că am fost torturat de maiorul, pe atunci, Truțulescu. Am auzit că a ajuns la pușcărie!”, a povestit fostul actor Dragoș Pâslaru, potrivit Fanatik.

Chiar dacă acum s-a apropiat de Dumnezeu, acesta a povestit că în tinerețe era foarte boem și aerian. „Eram un năuc! Un hăbăuc! O creație a regimului. Șansa a fost că familia a fost religioasă. M-am împărtășit până în clasa I. Bunicul, preot, a ridicat opt biserici și a fost deținut politic la Gherla, iar pe tata l-au dat afară din Armată”. Recunoaște că în tinerețe a fost un boem cu tot ce înseamnă asta. „Gheorghe Dinică zicea: «Joci cam puțin!». Că cei care jucau mult la teatru n-aveau timp de boemie”. Când vine vorba de băutură, râde: „Eram spre competență…”.