Drama prin care trece Dragoș Docan. Declarat vindecat, a rămas fără un deget și o parte din talpă

UPDATE. Reacţia clinicii după ce cunoscutul artist Dragoș Docan a rămas fără un deget şi o parte din talpă. Dr. Dorel Filip, managerul unității, susține că dreptatea nu este deloc de partea lui Dragoș Docan, care asigură că artistul a primit îngrijirile medicale corespunzătoare. Mai precizează că nu clinica este răspunzătoare de acțiunile ulterioare ale basistului.

„Tratamentul aplicat pacientului Docan Dragos a fost cel optimal, recomandat în toate cazurile similare, fapt certificat de documentația din cadrul clinicii și de experții internaționali, care l-au consultat pe acest pacient și nu în ultimul rând de expertiza oficială efectuată de autoritățile medicale competente. Deciziile personale ale pacientului, atât medicale cât și nemedicale, luate în afara programului nostru de tratament rămân în responsabilitatea acestuia”, declarat Dr. Dorel Filip pentru Cancan.

Ştirea iniţială: Calvarul artistului Dragoș Docan a început când s-a prezentat la o clinică privată din Capitală. În urma consultului, medicii au stabilit că trebuie operat. Zis și făcut. Ulterior, după operație medicii l-au declarat vindecat. Însă nu a fost deloc așa.

Dragoș Docan trăiește o adevărată dramă

Dragoș Docan ajuns la cuțit din cauza diabetului. Operat la o clinică privată din Capitală, artistul a fost declarat vindecat. Însă, afecțiunea a recidivat, iar Docan a ajuns de urgență la Târgu Mureș, iar medicii de acolo l-au supus operației de amputare.

„Am avut niște probleme din cauza diabetului și am fost operat în București, la o clinică particulară. Iar urmarea a fost că după ce m-au declarat vindecat a trebuit să ajung de urgență la Târgu Mureș unde am suferit o amputație. Se pare că ei au fost de vină și am fost nevoit să-i dau în judecată”, a declarat Dragoș Docan.

„M-au operat chiar în ziua de Crăciun”

Dragoș Docan își continuă povestea și arată cu degetul spre medicii din clinica privată din București. Basistul trupei Krypton spune că a fost la un pas să-și piardă laba piciorului. Doar intervenția promptă a medicilor din Mureș a împiedicat acest lucru. Asta în condițiile în care medicii din București l-au consultat din două în două zile timp de două luni.

„La momentul respectiv, am fost în tratament la ei două luni, în care m-au chemat din două în două zile. Atunci, practic, ei m-au considerat vindecat când am plecat. Eu m-am dus la Târgu Mureș pentru a doua opinie. Și când am ajuns acolo și mi-au făcut radiografie m-au operat de urgență exact de Crăciun, anul trecut. Deci, practic, dacă nu mă prezentam întâmplător pentru a doua opinie acolo și mai stăteam poate câteva săptămâni mă puteam trezi că-mi tăiau toată laba piciorului doarece era infecție”, a adăugat fondatorul trupei Krypton.

Dragoș Docan a cheltui 4.000 de euro pentru a se face bine

Basistul trupei Krypton Dragoș Docan a cheltuit o mică avere în speranța că medicii din Capitală îl vor face bine.

„Fiind clinică privată aici în București, pe mine m-au dus în vreo 4.000 de euro alea două luni de chemat din două în două zile. Pe considerentul că e vorba de ceva privat, mai sigur, mai curat m-am prezentat și eu acolo. M-am gândit că sunt specializați în tot ce e legat de picior, de laba piciorului, de diabet, de ulcere diabetice, de toate chestiile astea”, a mai spus Dragoș Docan.

A rămas fără degetul mic și o parte din talpă

Medicii din Târgu Mureș i-au amputat degetul mic și o parte din talpă pentru a-i salva viața. Această operație nu doar că i-au afectat cariera, dar Dragoș Docan are acum un handicap mediu, iar perioada de recuperare n-a fost deloc ușoară.

„Mi s-a amputat degetul 5, cel mic, și o parte din talpă. Am avut probleme mari ulterior. Eram în trupa Kempes, am plecat din cauza asta deoarece cu operația, cu amputația, cu recuperarea, cu toate alea a durat câteva luni de zile. Mi-am introdus dosarul și acum sunt pe handicap mediu din cauza asta. Lucrurile au evoluat, nu mai pot să merg mult pe jos, nu mai pot să stau mult în picioare, e destul de complicat. Practic, am intrat în grad de handicap din cauza unui medic”, a continuat Dragoș Docan.

A decis să-și găsească dreptatea în instanță

Artistul a decis să-și găsească dreptatea în instanță. Asta pentru că medicul DSP desemnat să facă o expertiză nici măcar nu l-a contactat. După ce a studia puțin actele medicale, cadrul medical de la DSP a concluzionat că respectivul caz nu face obiectul malpraxisului. În prezent Dragoș Docan se luptă cu Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis.

„Eu, inițial, pornind pe calea legală am avut de făcut o expertiză medicală. DSP-ul, în urma cererii avocatului, mi-a repartizat un doctor care, fără să mă cheme, doar frunzărind actele respective, a declarat că nu este caz de malpraxis. Deci nici măcar nu m-a chemat, nu m-a convocat, nici pe mine, nici pe avocat. Exact ca-n România. Ei s-au bazat pe niște hârtii fără să mă cheme, erau obligați să mă cheme, mai ales că am plătit și 4.000 de lei pentru expertiza respectivă. Erau obligați măcar să mă contacteze, să discute cu mine, să vadă despre ce este vorba. Nu, nici vorbă. Au luat banii și la revedere. Și m-am trezit cu rezultat nefavorabil, total anormal. Se ocupă avocatul meu de tot, nici eu nu mă pricep. Asta este situația, merg înainte, dar nici nu pot lăsa lucrurile așa. Acum să vedem ce se întâmplă mai departe. Bine, justiția cu adevărul nu au nicio legătura, dar să vedem ce se întâmplă”, potrivit Cancan.

Cine este Dragoș Docan

Dragoș Docan este unul din artiștii autohtni care au modelat rockul românesc. A rămas în istoria muzicii românești alătruri de Eugen Mihăescu pentru contribuția pe care a avut-o la prima operă rock autohtonă „Lanțurile”. A fost todată, compozitor pentru soliștii din muzica ușoară, etno și rock.