Caz de malpraxis, scos la suprafață după o ceartă cu soția. Proceduri de inseminare făcute de un doctor fără calificare

Astfel, doctorul Mostafa s-a ales cu o plângere penală depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș. Nu este singura, doctorul Ismail este subiectul unei alte plângeri penale depuse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie. La care se adaugă alte sesizări depuse la Comisia de Malpraxis Alba, două la DSP Alba și o sesizare la Comisia de Malpraxis Deva și una la DSP Deva.

Pacientele au făcut proceduri de inseminare la Clinica Afrodita din Sebeș și din Orăștie, crezând că respectivele cabinete medicale sunt avizate și au acreditările necesare. La scurt timp după ce au văzut declarațiile medicului Rim Arua Hammad s-au îndreptat spre organele competente pentru a reclama neregulile. Pe fir a intrat și un jurnalist din Alba Iulia, care a făcut o anchetă jurnalistică, publicată de alba.transilvaniatv.ro. Conform sursei, demn de menționat este faptul că Mostafa Ismail are statutul de inculpat într-un dosar penal. Totodată este cercetat de Colegiul Medicilor și Avocatul Poporului.

Neregulile au fost consemnate și de Agenția Națională pentru Transplant. Într-un comunicat al instituției se precizează că cele doua clinici, Afrodita Sebes si Afrodita Orastie, administrate de Mostafa Ismail nu au avut niciodată acreditare pentru procedurile de inseminare.

,,In perioada 01.01.2020 si pana in prezent NU A FOST DEPUSA DOCUMENTATIE DE ACREDITARE din partea Afrodita, pentru niciunul din sediile sale, principal sau secundar, in vederea uneia dintre activitatile de care faceti vorbire in cererea dumneavoastra” respectiv ,,desfasurare de activitati de donare, prelevare, conservare si transplant al organelor, tesuturilor si celulelor de origine umana”, potrivit alba.transilvania-tv.ro.