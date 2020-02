Fost președinte al LPF, Dumitru Dragomir mai face o prezicere, din cele care i-au adus supranumele „Oracolul de la Băilești”. De data aceasta, este vorba despre Dinamo București, club aflat aproape de o afacere uriașă.

Nu, nu-i vorba de miliardari arabi, zice Dragomir, dar nici cu „viitorii” patroni nu le va fi rău dinamoviștilor! Planul ar fi ca Nicolae Badea, Cristi Borcea și Viorel Cataramă să vină acționari la Dinamo, dar împreună cu Ionuț Negoiță!

Și asta nu e tot, Dumitru Dragomir se laudă că i-a fost propusă funcția de președinte, însă a refuzat-o din capriciu, nu mai vrea să aibă de-a face cu lumea fotbalului.

„Acum au venit la mine nu să cotizez, să conduc. Era un grup de nouă persoane care vor să preia clubul. Cu Badea, Borcea, Cataramă, actualul Ionuț Negoiță, fără Claudiu Florică. Nouă inși. Eu am renunțat pentru că am 74 de ani. Vreau să mai fac niște blocuri, vreau să lucrez pentru familia mea. Eu am adus bani de la fotbal, nu am luat bani de la fotbal”, a declarat Dragomir pentru prosport.ro.

Printre altele, se vorbește inclusiv de cooptarea lui Mircea Lucescu în organigrama clubului, alături de Cornel Dinu.

Averile cumulate ale investitorilor enumerați de Dumitru Dragomir sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.

