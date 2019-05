Ce lovitură de grație plănuieşte Dragnea la finalul campaniei? Sume enorme în prim-plan. News alert

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, duminică, dublarea subvenţiei acordate pentru kilogramul de lână de oaie, un nou program pentru reproducţia efectivelor de miei şi o lege mai dură pentru respectarea calităţii produselor agricole.





„Cred că avem posibilitatea, avem puterea şi spaţiul financiar să mărim această subvenţie (subvenţia pentru kilogramul de lână de oaie - n.r.) de la un leu la doi lei pe kilogram, dar de aici încolo trebuie să vedem că lâna este folosită. Ca să o putem folosi în România trebuie să o spălăm. România a pierdut această capacitate, iar lâna se poate spăla în alte ţări, în condiţiile lor şi dezavantajos pentru noi. Casa Română de Comerţ va purcede la construirea a cel puţin trei centre de spălare a lânii în perioada următoare”, a declarat Liviu Dragnea, în emisiunea Viaţa satului de la TVR.

Un centru de spălare a lânii va costa circa 5 milioane de euro, iar obiectivele vor fi dezvoltate în zone alese împreună cu fermierii, potrivit liderului social-democraţilor.

Pentru dezvoltarea sectorului, Liviu Dragnea, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat un program de subvenţionare a mieluţelor, fermierii urmând să primească 200 de lei pentru o mieluţă. „Jumătate din subvenţie va fi plătită la intrarea în program, 25% după primul an şi ultima parte - după prima fătare. (...) Ţara asta poate să producă foarte mulţi bani. În doi ani de zile, această ţară şi-a crescut produsul intern brut, adică averea, cu o treime. Nu mai există o altă ţară în lume care să fi avut o asemenea creştere. Veniturile la bugetul de stat au crescut tot cu aproape o treime şi vor creşte în continuare”, a susţinut preşedintele PSD.

În sprijinul fermierilor, Casa Română de Comerţ va achiziţiona o navă şi mijloace de transport rutier, astfel încât să se depăşească blocajul înregistrat pe piaţa de export a animalelor, din cauza numărului restrâns al transportatorilor.

Dragnea a anunţat totodată că anul viitor impozitul pe subvenţiile încasate de agricultori va fi eliminat şi că se discută o nouă modalitate de angajare a zilierilor în creşterea animalelor.

„Legea cu dublul standard pe care am iniţiat-o şi care va fi adoptată foarte curând este valabilă pentru oricine. Să nu creadă cineva că noi ne uităm numai la produsele străine şi că dacă acolo găsim ceea ce a început să se găsească de fapt luăm măsuri dure şi în schimb permitem ca unii să dea la coadă, că aşa se spune la roşii, adică să dea substanţe ca să se înroşească mai repede. Aşa ceva nu va fi acceptat şi toată lumea trebuie să înţeleagă asta. Dublăm subvenţia la programul de tomate, acordăm bani pentru centrale termice, facilităţi bancare pentru solar şi aşa mai departe, cu un obiectiv clar - să fie sănătoase şi curate. Pedeapsa va fi dură pentru oricine. După ce am văzut ce s-a întâmplat cu acele zeci de tone de peşte şi am văzut şi alte discuţii cu unii de afară care spun kăsaţi, domnule, că găsim noi şi alte soluţii!, poate în Parlament o să facem legea mai dură decât am gândit-o eu, ca să înţeleagă toată lumea că nu e de glumă”, a afirmat preşedintele PSD.

Loteria Romana, anunt IMENS pentru toti romanii. Vestea data inainte de extragerea de astazi

Pagina 1 din 1