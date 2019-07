Ultima ipoteză rupe PSD. Dragnea, trădat de oamenii săi din sânul social-democraților!

Deputatul Cătălin Rădulescu, rămas fidel fostului lider al PSD, se întreabă cine a fost în spatele condamnării lui Liviu Dragnea și arată cu degetul către cei pe care-i crede autori morali, inclusiv social-democrați.





„Astăzi, CCR a admis conflictul constituțional și a decis ca a existat un conflict constituțional între parlament și ICCJ privind constituirea ilegală a completurilor specializate de 3 judecători. De când așteptăm și eu și toti oamenii nevinovați aceasta decizie și câte presiuni au fost făcute ca decizia CCR sa nu se dea, fiind amânată de 4 ori! Cine au fost cei care au făcut presiuni asupra judecatorilor CCR ? Cine a stat in spatele condamnării politice a președintelui Liviu Dragnea ? A fost Iohannis , au fost oameni din servicii, au fost oare unii ambasadori, au fost servicii externe sau lideri europeni, sau chiar unii din partidul nostru?”, a scris Rădulescu pe Facebook.

Reacția politicianului vine după declarațiile pe care fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu le-a făcut în legătură cu acest caz și presiunile făcut asupra judecătorilor.

„Este cutremur in justiție! Fostul judecator al CCR, Petre Lazaroiu, a marturisit in urma cu 5 minute la Antena 3, ca s-au făcut presiuni asupra judecătorilor CCR, ca sa nu judece conflictul constituțional, in legatura cu ilegalitatea constituirii completurilor specializate de 3 judecători care au judecat fapte de corupție, pentru ca Liviu Dragnea sa dispară din viața politica și sa intre in pușcărie. Aceasta mărturie este de o gravitate fără margini și arată clar ca anumiți judecători CCR nu s-au prezentat la ședința intenționat, decizia Curții fiind amânată de 4 ori. Adică, presiunea a fost pentru ca decizia CCR sa se ia după ce ICCJ il va condamna pe Liviu Dragnea. Incredibil!”, a afirmat Rădulescu.

Politicianul a reamintit că, la Congresul PSD, Codrin Ștefănescu, alt social-democrat care i-a rămas fidel lui Liviu Dragnea, a vorbit despre toate acestea, chiar de la tribună.

„Iată ca ceea ce a spus Codrin Stefanescu la congresul PSD e adevărat, fostul judecator CCR confirma cu subiect și predicat ca pe de-o parte Liviu Dragnea a fost condamnat politic, fiind un deținut politic, iar pe de alta parte, sute de oameni au fost condamnati de completuri de 3 judecători ilegal constituite, fiind nevinovați”, susține deputatul.

Acesta a adăugat că Parlamentul sau Guvernul trebuie urgent sa găsească soluția repunerii în termen a proceselor în care au fost judecați și condamnati oameni de completurile de 3 declarate nelegale de CCR.

