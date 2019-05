Dragnea a răbufnit cu doar câteva ore înainte de voturi. Care a fost cea mai mare mâhnire

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, vineri seară, la România TV că actuala campanie pentru alegerile europarlamentare a fost bazată pe dialog.





„ A fost o campanie bazată pe dialog, pe comunicare. Am cerut colegilor mei în această campanie să nu se lase păcăliţi. Au fost enorm de multe provocări. O să vedem dacă la alegeri am reuşit să comunicăm românilor ce am vrut. Am dat încredere fermierilor pentru că le-am acordat subvenţii, ne-a dat curaj nouă să nu mai acceptăm dublu standard. Eu nu vreau să forţez pe cineva. Oamenii trebuie să aleagă între ce este bine pentru ei şi scandal , divizare şi injurii. Cel mai mult m-a mâhnit oamenii răi, începând cu Iohannis şi terminând cu bătăuşii lui care au vrut să intimideze oamenii noştri pentru că nu au alt argument. Vor să acundă adevărul. Tot acest zgpmot infernal a fost să acopere un sunet al creşterii economice”, a spus Dragnea.

Ştire în curs de actualizare

