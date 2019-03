Lovitură pentru Dragnea. Pleacă de la șefia PSD după europarlamentare?! „Dragnea a mers pe mâna unor oameni care nu știu cum sa aducă voturi”

Vicepreședintele PNL, Florin Roman, a declarat, sâmbătă, că președintele PSD, Liviu Dragnea, riscă să piardă șefia partidului dacă, în urma alegerilor europarlamentare, partidul va câștiga sub 30% din voturile alegătorilor.





„După ce a îndepărtat din fruntea PSD liderii cu rezultate in alegeri, Liviu Dragnea risca sa piardă șefia partidului, in condițiile in care la europarlamentare rezultatele sunt sub 30%. Filiale puternice ale PSD, in primele ca rezultate pe țara, au fost dinamitate iar lideri puternici ca Paul Stanescu, Tutuianu, Neacșu, Tudose, Firea, Ciolacu au fost marginalizați, îndepărtați și chiar umiliți. In locul lor, Dragnea a mers pe mâna unor oameni care nu știu cum sa aducă voturi pentru PSD. Sau pe mâna unor președinți interimari care nu au recunoaștere in propriile organizații. Unii au plecat spre partidul lui Victor Ponta, alții ca Firea și primarul Iasului, Chirica joaca cartea independenților.

In aceste condiții, PSDragnea va avea probleme serioase in Sud, Muntenia și Moldova, altădată fiefuri ale PSD. Liderii PSD cu rezultate in alegeri ii vor deconta factura cel mai probabil la alegerile din 26 mai când mare parte de voturi vor fi redirecționate către partidul lui Ponta. Este pentru prima data când PSD intra in alegeri dezintegrat și dezbinat, pentru ca Liviu Dragnea a ales sa-și îndepărteze apropiații care l-au făcut președinte. E adevărat, România merita mai mult decât PSD! Orele lui Liviu Dragnea in fruntea PSD ii sunt numărate tocmai de cei pe care i-a mazilit!”, a declarat Florin Roman.

