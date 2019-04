Dragnea, veste bombă despre pensii: „Au crescut cu 27%”. La cât ajunge punctul de pensie?

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că pensiile românilor au crescut cu 27% și punctul de pensie va ajunge în 2020 la 1.775 de lei.





„În doi ani de guvernare, spuneam că a crescut PIB cu un sfert. Ultimele date arată că a crescut cu 33% de când am preluat noi guvernarea, adică exact cu o treime în doi ani de zile. Eu nu mai știu să fie în altă țară în doi ani să crească averea țării cu o treime”, a spus Liviu Dragnea.

Potrivit liderului PSD, salariul mediu a crescut cu 35%, iar pensiile au crescut cu 27%, în ultimii 3 ani.

„Încearcă să promoveze o altă minciună cu pensiile, că de fapt nu le-am mărit. După legea pensiilor în vigoare, în decembrie 2016 punctul de pensie era 871,7 lei. În ianuarie 2017, 917,5 lei (creștere 5,3%). Ianuarie 2018: 970,7 lei (creștere de 5,8%) și în ianuarie 2019, 1045 (creștere de 7, 7%). Noi, față de 917,5 lei am venit în iulie 2017 cu 1.000 de lei în avans. Adică a doua majorare după majorarea de la 1 ianuarie 2017 (9% în plus). În iulie 2018, am mai crescut pensiile cu 10%, iar în septembrie 2019, cum e trecut în program - 1.265 de lei. adică 15%”, iar în 2020, punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei, a explicat Liviu Dragnea.

Dragnea spune că noua lege a pensiilor va fi finalizată până la sfârşitul sesiunii parlamentare şi va intra în vigoare din ianuarie 2021.

El a precizat că e important ca legea să fie adoptată cât mai repede. "De ce e important să o adoptăm cât mai repede? Să înceapă procesul de recalculare a pensiilor, să angajăm oamenii la Casa de pensii, o să mai dislocăm oameni de la alte instituţii publice, că se poate", a adăugat Liviu Dragnea

