Deznodământ mult amânat și așteptat la Comitetul Executiv al PSD. Liviu Dragnea și apropiații săi din conducerea PSD (printre care baronul Marian Oprișan și vicepreședintele Gabriel Zetea) au forțat, luni, în cadrul CEx-ului organizat la Parlament, excluderea lui Adrian Țuțuianu (Dâmbovița) și a lui Marian Neacșu (Ialomița), așa cum „Evenimentul zilei” a anunțat încă de săptămâna trecută.





La începutul ședinței, preșe dintele PSD, Liviu Dragnea, a intrat cu două valize. Abia la final, când au fost anunțate deciziile, a fost ghicit și mesajul liderului PSD. Dragnea le-a dat valiza puciștilor.

Potrivit surselor EVZ, Țuțuianu și Neacșu au luat cuvântul în cadrul ședinței și au respins categoric acuzațiile care li s-au adus, acestea vizând „fapte” diferite.

Țuțuianu a anunțat, în spatele ușilor închise, că își menține în totalitate declarațiile acide și injuriile la adresa tuturor liderilor PSD beșteliți în deja celebrele înregistrări audio de la la PSD Dâmbovița, specificând doar că regretă că acestea au fost rostogolite în presă. Neacșu a fost acuzat că negociază cu Opoziția pentru a forța prăbușirea PSD de la Palatul Victoria. Secretarul general a negat categoric toate invectivele și a susținut că a fost o onoare să dețină o funcție de conducere

După 20 de ani

Adrian Ţuţuianu, a cărui excludere din partid a fost votată de 53 de socialdemocrați, a povestit cu ochii în lacrimi că exact în această lună se împlinesc 20 de ani de când a intrat în PSD. Pe atunci, ca purtător de cuvânt al formațiunii la Dâmbovița.

„Nu mi-am propus niciodată să ascund anumite lucruri care nu merg.

Am avut nemulțumiri legate de programul de guvernare și ceea ce nu am reușit să facem pentru dambovițeni. Rămâne ca timpul să arate dacă noi am avut dreptate sau cei care au votat împotriva noastra”, a spus Țuțuianu.

Vicepremierul Paul Stănescu, și el pucist, dar nesancționat, a stat alături de cei doi excluși.

„Cred că partidul a făcut o greșeală mare astăzi. Eu sunt lângă doi colegi care au muncit. Nu am nicio problemă cu remanierea”, a declarat Stănescu.

Scrisoarea lui Firea

Al treilea pucist, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, nu a fost prezentă la CEX deoarece este plecată din țară, la Madrid, dar i-a transmis liderului PSD un mesaj dur.

„Nu mai putem continua așa, sub teroarea excluderilor și a dizolvărilor. Frica poate menține, vremelnic, un statusquo, dar în niciun caz nu este o soluție pentru progres și construcție. În general, a-i exclude pe cei care vor să se țină de cuvânt față de români este un act profund antidemocratic”, a arătat Firea în scrisoarea transmisă CEX. Ea a adăugat că dacă o va da Liviu Dragnea afară, rămâne simplu membru PSD, iar dacă nici ca membru nu este acceptată, „voi rămâne un om de stânga - dar stânga adevărată, legitimă, solidară cu nevoile oamenilor, și nu cu grupurile lui de interese”.

Tipicul adunărilor

CEx-urile social-democraților au un stil aparte: mai întâi se strâng capii partidului în biroul președintelui Liviu Dragnea, apoi liderii din provincie se îndreaptă spre sala de ședință, următorii sunt „puciștii”, iar liderul suprem intră ultimul.

De data asta Liviu Dragnea a adus cu el și „artilerie grea”: două valize. Una conținea gogoși cu umplutură de ciocolată, iar cealaltă șase dosare în mai multe copii.

Pagina 1 din 2 12