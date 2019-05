Dragnea nu-l ascultă pe Badea: Am vorbit și o vom face și p-asta! Are sens. Alertă înainte de alegeri

Liviu Dragnea, șeful PSD, i-a răspuns lui Mircea Badea vorbind despre facilitățile pe care le au studenții grație guvernării PSD - ALDE.





Președintele PSD Liviu Dragnea a discutat, la Antena 3, despre gratuitatea pe tren care le este oferită studenților. De asemenea, a zis că aceștia se vor bucura și de reduceri pentru transportul aerian, scrie DCNews.

„Știu că ne-a certat Mircea Badea foarte mult pentru că am dat gratuitate studenților pe tren. Eu nu regret acest lucru și nu ne vom opri aici cu facilitățile. Este o șansă pe care le-o dăm. M-a întrebat o studentă în Dâmbovița de ce nu extindem această facilitate și pentru transportul aerian, măcar 50% pe cursele interne. Am vorbit și o vom face și p-asta! Are sens. Ajutăm astfel și companiile din România”, a zis Liviu Dragnea la Antena 3 în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Studenţii, masteranzi şi doctoranzii pot călători gratuit cu trenul, indiferent de vârstă.

Potrivit Legii nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului, toţi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă (licenţă, master, doctorat) în cadrul instituţiilor acreditate de stat, indiferent de vârstă, pot merge gratis cu trenul.

