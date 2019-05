Tentativa de lichidare a lui Dragnea, la un alt nivel. Cei 4 asasini, vizați de un dosar la DIICOT. Sunt acuzate presiuni la vârf

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat că DIICOT ține la sertar un dosar privitor la tentativa de asasinat a celor 4 turiști străini despre care al treilea om în stat vorbea anul trecut.





Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat că are informații potrivit cărora există un dosar la DIICOT, ținut la sertar, în care mai multe persoane au descris situația din România și au dezvăluit și cum s-a încercat asasinarea liderului PSD.

„Este un dosar generat de o declarație a cuiva, cred că 2-3 persoane care au spus lucruri dovedite, despre cum funcționează și cum s-au finanțat aceste mișcări. Printre alte lucruri au spus și ce aveau de gând să facă.

Am înțeles, că nu am vorbit prea mult cu persoana respectivă, dar am înțeles că a fost și puțin amenințat. Dosarul ăsta, alte dosare se tărăgănează intenționat.”, a spus Liviu Dragnea, la România TV.

În august 2018, Dragnea a declarat că 4 indivizi străini au încercat să-l asasineze.

„Eram într-un spaţiu public, erau patru indivizi, cu haine închise la culoare. Eram într-un restaurant, s-au oprit la câţiva metri de mine, unul a făcut tot un semn de genul ăsta. Unul dintre ei a răspuns la telefon, a închis telefonul şi au plecat de acolo. La câteva zile după asta, eram în zona 13 Septembrie, pe o străduţă destul de îngustă. O maşină în faţă, o maşină în spate şi ei încercau să deschidă uşa la maşină. Am reuşit să scap, să îi pierd pe drum.”, a declarat Liviu Dragnea.

