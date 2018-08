Liviu Dragnea, ATAC fără PRECEDENT la adresa lui IOHANNIS. „Iohannis vrea să își ELIMINE POTENȚIALII CANDIDAȚI”. Dacă vrem să îl SUSPENDĂM pe IOHANNIS, îl suspendăm

În această seară, în cadrul emisiunii 100 de minute difuzată de către Antena 3, șeful PSD și al Camerei Deputaților a făcut o serie de declarații cu privire la o serie de evneimente ce au avut loc în ultima vreme. Acesta a discutat despre acțiunile președintelui Klaus Iohannis și despre strategia pentru Alegerile prezidențiale din 2019. De asemenea, lderul PSD a mai făcut declarații atât despre companiile străine ce au interese economice în România, cât și despre mitingul care a avut loc în 10 august, în Piața Victoriei.





„S-au întâmplat lucruri bune și mult prea bune pentru țară. Există un grup de companii mari care au vrut și au să aibă activitați în România, dar să nu plătească la bugetul de stat toate taxele. Este vorba externalizarea profitului. Este vorba de unele multinaționale sau de unele bănci. Nu cred că sunt legale. Sper că instituțiile statului, au început să prindă curaj și să investigheze astfel de tactici.

Iohannis...el este omul momentului, al românilor. Vine 2019. Dacă anul trecut spunea nu o să mărească nici pensii nici salarii, nu credea în programul de guvernare, punea totul sub semnul întrebării. S-a dovedit că am avut o creștere economică foarte mare, ne-am încadrat în deficitul bugetar, pensile și salariile au crescut, inclusiv salariile de la Administrația Prezidențială au crescut.

A venit anul 2018, au crescut pesniile și salariile iar. Și atunci ceva spune în anul 2019, mai ales că de la 1 ianuarie se va prelua președenția UE. Prim-ministrul va relaționa cu miniștrii din toate țările UE. Și acuma, el va spune alegeți-mă încă odată pentru că nu am făcut nimic. Algeți-mă să aveți încă 5 ani de scandale și blocaje. Și de partea noastră ce va fi? Pensii și salarii mai mari?”

Întrebat dacă va candida la alegerile din 2019, liderul PSD a declarat: „Nu știu. Iohannis vrea să își elimine potențialii candidați. În 2016, nimeni nu ne-a dat șanse, dar partidul a câștigat, sub conducerea mea. Ținta lui Iohannis sunt eu. Eu conduc partidul, eu am prezentat programul de guvernare. Rezultatele au apărut și apar în continuare. Vom adopta noua lege a pensiilor care schimbă în bine situația pensionariilor din România. Omul asta ori trebuie băgat la pușcărie, ori omorât, ori demonizat. El a comandat articole în presa străină. Dar ce nu s-a spus despre mine? Despre familia mea, despre copii mei? Anul trecut luaseră o domnișoară dezbracată ți au zis că e fiica mea”.

În ceea ceprivește situația companiilor străine, Dragnea a declarat „Companiile finanțează protestele, mișcările precum #REZIST. Iohannis al doilea mandat, este singurul lui obiectiv. Plecând de la casele luate prin fals și până la alte lucruri pe care le-a făcut. Campaniile nu au ideologii politice, au interese econmice. În momentul în care aceste companii au interese economice care lovesc interesele statului, ce trebuie să facem?. Românii să fie pricipalii beneficiari ai bogățiilor acestei țări, eu asta îmi doresc. Este românism, nu naționalism. Nu pot da nume de companii, dar știu că au început inevstigații. Desigur, mai sunt anumiți funcționari care trag frâna”.

Pe lângă acestea, liderul PSD susține că se teme pentru viața lui. „Se dorește să fiu omorât. Am avut amenințări cu moartea Anul trecut a fost o tentativă au venit patru strâini în România, au ajuns în preajma mea. Suntem într-un stat parțial mafiot. Statul paralel este o mafie. Au fost și cercetări pe treaba asta, un om foarte celebru, știu cine e”.

Referitor la statul paralel, Dragnea spune că: „Statul paralel este format din șefii instituțiilor, generalii serviciilor, din parchete, din servicii secrete, probabl și la DGA. Toți acești oameni au pus deasupra lor pe șeful statului. El are impresia că conduce această mafie, de fapt mafia îl folosește. Am ținut mult la Helvig, nu știu dacă este implicat, dar nu-i stăpânește pe cei din SRI care fac parte din Statul paralel”.

Întrebat de unde a urmărit protestele, Dragea a declarat. „Am fost la Neptun pe 10 august, m-am uitat la televizor. Nu am primit nicio informare, de la nicio instituție. SRI dă informațiile președintelui, la restul doar selectiv și dacă au un interes. Sunt convins că Iohannis știa de la SRI ce urma să se întâmple, domanul Manda ar trebui să verifice, MAI solicitat informații, nu le-a primi. Dacă protestele era împotriva lui Iohannis, SRI l-ar fi anunțat protestele au fost o organizare paramilitară. S-ar putea să fie un protest la poarta lui Iohannis, e foarte posibil vom decide în consiliul de la sfârșitul lunii. În partid asta se cere, nu scrisorile unor colegi sunt importante. Există o fierbere mare în partid, că de ce nu începem protestele împotriva lui Iohannis. Nu cu pietre și foc”.

Șeful camerrei Deputaților l-a acuzat pe Iohannis că blochează rectificarea bugetară. Ba mai mult, acesta a declarat că este pentru prima dată în istorie când un președinte face acest lucru. „Codrin a fost puțin manipulat, și-a revenit. Iohannis nu lasă nimic neblocat, acum blochează rectificarea bugetară, pentru ca unii să cheltuie în continuare. Deja scrisoarea a ajuns la Cotroceni, CSAT va fi convocat. Este incalificabil să blocheze rectificarea bugetară. Vom vedea dacă Iohannis nu mai are bani de deplasări și cum s-au cheltuit banii”

În legătură cu mitingul din 10 august, liderul PSD a declarat că acesta a fost mai mult o tentativă eșuată de lovitură de stat. „Am văzut o tentativă de lovitură de stat. Eu am văzut o tentativă de lovitură de stat eșuată . Au vrut să dea Guvernul jos. Ceea ce a făcut Iohannis cu acea postare iresponsabilă, să descurajezi jandarmii, care au acționat conform legii. A incitat la violență exact când fata jandarm era linșată. Tot ce a început Orban și liberalii, să se ancheteze jandarmii, s-a dat foc, dădeau în jandarmi, erau organizați. I-au incitat și pe cei din față. O tentativă lovitură de stat eșuată, au vrut să dea jo Guvernul prin violență. Am discutat cu Dăncilă, cu ministru de Interne nu am discutat, n-am vrut să interferez”.

„Eu nu am reacții la cald. Aveau nevoie de cel puțin un mort ca să plece guvernul, sunt criminali cei care își doresc să moară cineva, cei care au incitat și încurajat aceste violențe. Jandarmii erau loviți și Iohannis încuraja. Celor de la PNL și URS le place violența, vor să pună guvernul lor prin vilență”, a mai spus liderul PSD.

Pagina 1 din 2 12