Radu Țincu, medic ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a reacționat după mărturiile asistentei de la Spitalul Județean Sibiu.

Medicul a explicat, într-o intervenție la Antena 3, că există protocoale stricte pentru sedarea și legarea pacienților iar întâmplările descrise de asistenta din Sibiu nu se puteau face decât cu complicitatea întregului personal medical al spitalului.

Trebuie să se dovedescă aceste fapte menționate de această asistență sunt valide și reale. Mi-e greu să cred că lucrul asta se poate întâmplă, pentru că dacă se întâmplă așa cum asistenta respectivă a declarat în presă, înseamnă că tot colectivul, zeci de persoane, ar acționa cu toții împotriva pacienților lor. E greu să credem că la Spitalul Județean din Sibiu există un grup de exterminare care lucrează împotriva pacienților

Înțeleg și accept anumite derapaje individuale. Pot fi anumite erori ale unui medic sau ale unui asistent medical. dar nu putem să considerăm că toată lumea realizează asemenea procedee de tortură împotriva pacienților lui.

Ce s-a menționat e îmbrăcat într-o realitate: pacienții ATI pot fi contentionati, pot fi legați. Sedarea pacienților în Terapie Intensivă este o practică în toată lumea. Trebuie să fie sedati pentru că există o desincronizare între aparatul de ventilație mecanică și pacient. Pacientul nu poate să primească volumele de oxigen corespunzătoare dacă nu este sedat.

Aceste protocoale de sedare sunt în toată lumea, ele sunt aceptate și propuse de societățile de Terapie Intensivă și se fac după reguli stricte.”

Indicația de sedare este asumată de doctor

Imobilizarea în Terapie Intensivă se realizează pentru pacienții care devin auto-agresivi și își pot face rău. Este stipulat în legislația românească. Pacienții care devin agresivi cu personalul medical.

Această contenție se realizează pe o perioada scurtă de timp. Se realizează cu dispozitive medicale speciale pentru contenție, concepute special pentru a nu produce leziuni pacientului.

“Pacienții de la Sibiu erau sedați cu Propofol și Fentanil”

“În prima zi când am intrat în acel modular, în zona roșie, am rămas șocată. Am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare.

Mergeau seringile automate de sedare, propofol plus fentanil (substanțe sedative, n.r.).

Propofol, câte două fiole, fentanil, câte două fiole la fiecare pacient în parte.

Erau câțiva pacienți cu respirație puțin mai bună, dar se aștepta ca și la acei pacienți să le pună sedare într-un final”, spune femeia.