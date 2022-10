Dr. Anthony Fauci a declarat că a fost șocat de discursul lui Donald Trump privind tratarea Covid-19 cu dezinfectanți

În timp ce vorbea cu jurnalistul Jonathan Karl, Fauci a spus că se afla la Casa Albă înainte ca întâlnirea să înceapă, dar a decis să nu se alăture lui Trump pe podium, unde ar fi fost văzut de milioane de americani care căutau ca guvernul federal să obțină răspunsuri despre pandemie în primele săptămâni.

„Nu am vrut să merg mai departe cu asta pentru că aveam un sentiment prost despre momentul în care securitatea l-a adus pe acest tip, el a informat oamenii din camera de situație. Și de îndată ce am auzit, am spus că o să meargă prost?” spuse Fauci.

Fauci se revoltă

Trump a sugerat că injecțiile cu dezinfectanți ar putea servi ca tratament pentru coronavirus. Când Karl l-a întrebat pe Fauci ce ar fi făcut dacă ar fi stat lângă Trump, el a spus că ar fi trebuit să ceară să se facă o pauză la acel briefing. Cu toate acestea, după o reacție la multe politici de atenuare a Covid-19, inclusiv blocaje impuse de guvern și închideri de școli, apelul lui Fauci a devenit mult mai polarizat.

Până la preluarea mandatului președintelui Joe Biden, Fauci devenise o țintă politică recurentă pentru mulți parlamentari care au încercat să se certe cu el în audierile Congresului și să-l lege de preocupările lor cu privire la originile Covid-19. Fauci a anunțat că va renunța la funcțiile sale de la Institutul Național de Sănătate în decembrie, potrivit Yahoo News.