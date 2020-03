Dr Adina Alberts: „IERI AM FOST ȚINTA UNUI ATAC MIȘELESC, de cea mai joasă speță, a unei armate de postaci care reprezintă acea SPECULĂ născută în vremea coronavirusului și nu numai! Și asta pentru că mi-am permis să spun tuturor că Paracetamolul este medicamentul de elecție în atenuarea simptomelor COVID-19.

Mă așteptam să fiu luată în vizor de reprezentanții producătorilor de „materiale indispensabile” în această perioadă, deoarece am oferit public soluții simple, practice și ieftine, la îndemâna tuturor, în loc să promovez dezinfectanți, măști sau tratamente la preț identic cu cel al aurului.

Reacțiile pozitive ale publicului au fost încurajatoare, astfel că am continuat să ofer cele mai bune variante despre care am învățat în Facultatea de Medicină și pe care le-am deprins in cele peste două decenii de practică medicală.

Ieri v-am informat despre faptul că PARACETAMOLUL a fost avizat de Ministerul Sănătății pentru a fi utilizat, de elecție, în atenuarea simptomelor COVID -19, fapt îmbucurător din două motive:

1. Există, în sfârșit, un protocol de tratament.

2. Este un medicament accesibil! Am vrut că toată lumea să cunoască acest lucru, acela al existenței unui protocol de tratament pentru o pandemie globală care deja a luat zeci de mii de vieți, pentru că noi toți ne dorim să fim informați, să ne luăm măsuri, să ne apăram așa cum știm noi mai bine.

Cine s-a aflat în spatele atacurilor

Paracetamolul e un medicament pentru care nu trebuie să aștepte nimeni timp îndelungat ca să i se aducă de peste Ocean, este ieftin și la îndemână. Dar, această informare nu a fost văzută cu “ochi buni“ și de grupurile de interese ale industriei farmaceutice. Surprinsă de acest război virtual, am căutat și am remarcat că 90% dintre mesaje veneau de pe profiluri din Cluj, unde, tot de pe internet am aflat, că există cea mai mare companie care produce medicamente din România!” a scris medicul pe social media.

Am vrut să aflu de ce s-au inflamat atât de tare spiritele în această tabără a industriei farmaceutice și am deschis un prospect al paracetamolului produs de compania respectivă, remarcând și că prețul acestuia este doar de 2 lei. Din toată această situație am putem înțelege următoarele:

1. un medicament cu prețul de doar 2 lei/cutie nu aduce un profit asemănător cu celebrele medicamente indicate ca fiind „minune“ care de fapt multe dintre ele au la bază același Paracetamol, cu preț mult mai mare.

2. aceasta este o practică veche în industrie și chiar îmi revin amintiri de acum vreo 15 ani când paracetamolul a suferit un atac mediatic, diverși militând ca lumea să nu-l mai cumpere deoarece ar duce la apariția cancerului de stomac; iar acea campanie anti-paracetamol a fost concomitentă cu introducerea pe piață a unui alt antiinflamator foarte cunoscut azi, al cărui nume nu-l voi pronunța din motive lesne de înțeles.

3. Încă un factor care întărește „ancheta” mea este declarația CEO-ului fabricii de medicamente din Cluj, oferită presei pe 14 martie ac. care își manifestă frustrarea că nu a fost contactat de oficialitățile din România pentru a se aproviziona de la ei! <<Întrebat dacă autorităţile l-au contactat pentru a-i cere să sporească producţia unui anumit medicament, patronul a spus că nu. „Este o întrebare bună şi raţională. Ne-o punem şi noi, dar nu ne-a pus-o nimeni dintre autorităţi. Noi ne-am oferit printr-un comunicat de presă, ca patronat al fabricilor de medicamente din România, să facem asta. Am oferit diferite soluţii” >>

Oare aceste „diferite soluții” reprezintă diferite medicamente, similare, dar mai scumpe decât bătrânul paracetamol?”, este problema pusă de Dr Adina Alberts.

