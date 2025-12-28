Două tragedii rutiere în doar câteva ore. Patru tineri și-au pierdut viața pe drumurile din Republica Moldova

Republica Moldova. Două persoane au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un automobil s-a izbit violent într-un vehicul de tip evacuator, care era staționat pe marginea carosabilului.

Conform datelor oficiale, un automobil de marca Volkswagen, condus de un tânăr în vârstă de 24 de ani, a intrat în evacuatorul parcat. Impactul a fost extrem de puternic, iar consecințele – dramatice.

„În urma impactului, atât conducătorul auto, cât și pasagera acestuia, o tânără de 23 de ani aflată pe bancheta din spate, care a fost proiectată în afara automobilului, au decedat pe loc din cauza traumatismelor suferite”, se arată în comunicatul Poliției.

O altă tragedie rutieră s-a produs sâmbătă dimineață, 27 decembrie, pe drumul care leagă localitățile Baurci și Ceadâr-Lunga. Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil, iar automobilul s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului.

Poliția din Ceadâr-Lunga a fost alertată în jurul orei 09:20 despre producerea unui accident rutier cu victime. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că șoferul a decedat pe loc, până la sosirea echipajului medical.

În autoturism se mai aflau doi pasageri, în vârstă de 19 și 38 de ani, care au suferit diverse traumatisme și au fost transportați pentru îngrijiri medicale.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-au produs cele două accidente. Totodată, Poliția Națională avertizează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova se formează polei și ghețuș, ceea ce reduce semnificativ aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere.

În acest context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța față de alte vehicule, să evite frânările și manevrele bruște și să circule doar cu autoturisme echipate corespunzător sezonului rece.

„Poliția Națională îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și prudență, pentru a preveni incidentele rutiere și a ajunge în siguranță la destinație”, se mai menționează în comunicatul oficial.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112.