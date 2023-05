Două milioane de newyorkezi au pierdut cel puțin o persoană apropiată în timpul pandemiei. Dezastrul lăsat în urmă de coronavirus

De asemenea, aproape 900.000 de locuitori din New York au pierdut din cauza acestei boli cel puţin trei persoane de care se simţeau apropiaţi – o categorie ce include rude şi prieteni -, a anunţat prestigiosul cotidian american, citând rezultatele unui sondaj realizat la jumătatea anului 2021 de o organizaţie federală în numele municipalităţii locale.

Informaţia despre amploarea acestor pierderi de vieţi omeneşti reprezintă doar una dintre concluziile desprinse din acest sondaj, denumit „New York City Housing and Vacancy Survey”, care a evidenţiat impactul generat de pandemia de COVID-19 asupra oraşului New York.

„Noile rezultate le reflectă pe cele ale unor studii precedente, care au arătat că newyorkezii de culoare şi hispanici au prezentat rate mai mari de deces asociate COVID-19 în comparaţie cu cele înregistrate în rândul neyorkezilor albi în 2020″, au precizat autorii sondajului, conform Agerpres.

OMS a anunțat că nu mai există pericolul coronavirusului

​COVID-19 nu mai reprezintă o urgenţă de sănătate globală, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), un pas important către sfârşitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globală şi a devastat comunităţi.

„Ieri (n.r. – joi), Comitetul de Urgenţă s-a întrunit pentru cea de-a 15-a oară şi mi-a recomandat să declar sfârşitul urgenţei de sănătate publică de interes internaţional. Am acceptat această recomandare. Şi astfel, cu multă speranţă, declar sfârşitul COVID-19 ca urgenţă de sănătate globală”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Comitetul de Urgenţă al OMS a anunţat că infecţiile COVID-19 reprezintă cel mai ridicat nivel de alertă în urmă cu peste 3 ani, la 30 ianuarie 2020. Acest statut a contribuit la concentrarea atenţiei comunităţii internaţionale asupra acestei ameninţări pentru sănătate şi a ajutat la întărirea cooperării pentru obţinerea de vaccinuri şi identificarea de tratamente. Ridicarea acestui statut de urgenţă de sănătate globală reprezintă un semn al progresului reuşit de lume în aceste domenii, însă COVID-19 rămâne printre noi, chiar dacă nu mai reprezintă o urgenţă”, au transmis oficialii de la OMS.