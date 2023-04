Marea Britanie, într-o confruntare vitală cu OMS. La mijloc sunt milioane de vieți

Cu toții cunoaștem în mod direct pe cineva care încă mai fumează și cu toții am observat și eforturile depuse de-a lungul timpului, pentru a renunța la acest obicei. Fumatul este o dependență nocivă, care ucide 75.000 de oameni în fiecare an în Marea Britanie, iar 6,6 milioane de oameni – sau mai mult de 13% din populația adultă – continua să aibă acest viciu.

În calitate de vicepreședinți ai Grupului Parlamentar pentru Vaping din Westminster, am observat amândoi beneficiile pe care vapatul îl oferă fumătorilor, care se îndreaptă către o alternativă mai puțin dăunătoare, scăzând riscul dezvoltării bolilor legate de fumat sau deces.

Public Health England (în present Office for Health Improvement and Disparities/Biroul pentru Îmbunătățirea Sănătății și Disparități) a observat acest lucru încă din 2015, într-o analiză independent realizată de experți, care a concluzionat că vaporizatoarele sunt cu 95% mai puțin dăunătoare decât tutunul care arde și că au potențialul de a ajuta fumătorii să renunțe la fumat.

Putem fi mândri ca țară că Public Health England a fost una dintre primele agenții guvernamentale din lume, care se ocupă de protejarea și de îmbunătățirea sănătății populației, care a recunoscut rolul important pe care îl poate juca vapingul în sprijinirea reducerii efectelor nocive ale tutunului.

Acum, datorită vapingului există aproximativ 2,5 milioane de foști fumători în Marea Britanie.

De aceea, am salutat declarația Ministrului Sănătății Publice, Neil O’Brien, de la începutul acestei luni, când a reconfirmat angajamentul Guvernului față de vaping ca o modalitate de a realiza planurile Marii Britanii pentru un viitor fără fumat până în 2030.

Pentru a atinge această țintă, totuși, trebuie să facem două lucruri

Primul este să apărăm sănătatea publică de cei din întreaga lume care ar încerca să forțeze Marea Britanie să urmeze un curs diferit și, din punctul nostru de vedere, mai dăunător.

În luna noiembrie, în Panama, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va organiza a zecea Convenție-cadru pentru controlul tutunului (FCTC) – COP10.

Spre deosebire de transparența și deschiderea COP26, cea mai cunoscută conferință privind schimbările climatice unde Marea Britanie și-a demonstrat leadershipul global, COP10 din Panama va oferi decizii luate nu în ​​camere pline de fum, ci cu siguranță în spatele ușilor închise, departe de ochii presei și al dumneavoastră, al publicului.

Nu este un secret în cercurile de sănătate publică că, în ciuda multitudinii de dovezi disponibile, OMS este anti-vaping. Se agită încercând să pună în practică viziunea lui Michael Bloomberg, miliardarul filantrop american care a cheltuit sute de milioane de lire sterline pentru a elimina consumul de nicotină, indiferent de potențialul demonstrabil pe care îl are vapingul în a ajuta fumătorii din toată lumea să renunțe.

În ciuda faptului că Marea Britanie este cel mai mare contributor financiar la FCTC de când a început să se întâlnească la primul COP în 2006, nu am reușit să influențăm OMS sau să convingem majoritatea celorlalte națiuni care participă la acesta, că vapingul poate ajuta un miliard de fumători din toată lumea să renunțe la fumat.

Știm că funcționează și trebuie să continuăm să-l susținem

Dar dacă OMS și COP10 sunt hotărâte să meargă într-o direcție care nu este în interesul nostru național – în ciuda tuturor dovezilor – atunci trebuie să ne întrebăm serios dacă scopul este cel bun și dacă dorim să continuăm să folosim banii contribuabililor britanici pentru a plăti pentru asta.

Nici unul dintre noi nu suntem fumători. Nici nu vapăm. Într-o lume perfectă, am prefera ca nimeni să nu folosească deloc produse cu nicotină, dar în această țară încă există 6,6 milioane de fumători „uitați”, pentru care vaporizarea nu a funcționat. Ceea ce ne duce la al doilea lucru pe care trebuie să-l facem pentru a obține un viitor fără fumat până în 2030. Trebuie să ne uităm la ce altceva putem face pentru a-i ajuta să renunțe pe acești fumători „uitați”.

În evaluarea dovezilor din 2018, Public Health England a sugerat că produsele care nu se ard pot fi considerabil mai puțin dăunătoare decât țigările, dar că sunt necesare cercetări suplimentare – independent de interesele comerciale ale marilor companii de tutun.

De atunci, nu s-a întâmplat nimic. 6,6 milioane de fumători au fost abandonați, mulți fiind disperați să renunțe, dar incapabili să o facă. De aceea, solicităm guvernului să reanalizeze de urgență acea revizuire a dovezilor din 2018 și să stabilească, pe lângă avantajele dovedite ale vapingului, ce se poate face mai mult cu alte produse de reducere a efectelor nocive pentru a sprijini fumătorii – membrii familiei, prietenii, colegii și străini deopotrivă – care vor să renunțe definitiv la acest obicei.

În cele din urmă, este vorba despre salvarea vieților celor la care ținem cu toții. Să ne amintim de „fumătorii noștri uitați”, să luptăm cu OMS și să facem tot ce putem pentru a realiza împreună acel viitor fără fumat.

Material realizat de parlamentarii Andew Lewer și Mary Glindon și publicat în express.co.uk