Două mari pericole planează peste România. Anunțul ministrului Alexandru Rafile: „Cifrele sunt în creștere”

Cifrele sunt în creștere de la săptămână la săptămână. La fiecare șapte zile, se dublează numărul de cazuri. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat marți seara, 12 iulie, pentru România TV: „Nu vrem să îngrijorăm pe nimeni, dar trebuie să știm. Astăzi au fost peste 4.000 de cazuri de Covid-19, numărul de persoane internate este în jur de 1400, la ATI sunt 86 de persoane, niciun copil. Decese au fost 8 în ziua precedentă.”

În plus, el a realizat o comparație cu săptămâna trecută: „Cifrele sunt în creștere. În urmă cu o săptămână aveam circa 1000 de persoane internate. Cifrele vor crește, în mod evident. Această creștere va continua circa 4-5 săptămâni, după care se va stabiliza și sperăm că odată cu începutul toamnei să intram pe un trend descendent”.

Devine obligatorie în România a patra doză de vaccin?

Rafila a fost întrebat și despre obligativitatea celei de-a patra doze de vaccin. El a răspuns că: „Inițial, când a patra doză a fost recomandată, ea a fost rezervată în general persoanelor în vârstă de peste 80 de ani sau celor cu boli serioasă, fiecare țară și-a stabilit categoria de persoane care să beneficieze de această doză. În momentul de față, există aceasta opinie a Agenției Europene a Medicamentului și a Centrului European de Control al Bolilor care recomandă administrarea celei de-a patra doza de vaccin și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani. Pentru persoanele cu vârsta de până la 60 de ani, mențiunea este că nu există dovezi ale beneficiilor vaccinării cu cea de-a patra doză. Astfel că, al doilea booster nu este recomandat pana la 60 de ani.”

Mai mult decât atât, Rafila și-a expus și propria părere: „Eu personal, aș vrea să fac doza a patra de vaccin cu varianta nouă a vaccinului, care sper să oprească și transmisibilitatea acestei tulpini. În septembrie speram să existe un nou vaccin”.

Cu toate că, numărul infectărilor este în creștere, ministrul Sănătății nu consideră necesară impunerea de noi restricții. „Eu, personal nu cred ca se va ajunge la restrângerea activităților publice. Cred ca aceste valuri care vor mai apărea nu vor duce la sufocarea sistemelor de sănătate cum s-a întâmplat în primele valuri ale pandemiei. Nu are rost să oprești activitățile economice și sociale, nu are rost să închizi școlile.”

Masca de protecție este în continuare recomandată

În ceea ce privește obligativitatea purtării măștii de protecție, ministrul a explicat că rămâne o recomandare. În plus, „Am rugat toți șefii unităților sanitare să utilizeze masca. La nivelul populației, cred că este clar, am văzut deja oameni care poartă mască. Principalul loc în care se transmite virusul este în mijloacele de transport. Am avut prieteni care s-au infectat în avion”, a mărturisit Rafila.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat marți, 12 iulie, că infecțiile COVID-19 rămân o urgență de sănătate la nivel global. Numărul de cazuri raportate către OMS a crescut cu 30% în ultimele două săptămâni, conform comunicatului. Totuși, comitetul a punctat de asemenea că imunitatea crescută a populației, pe care o corelează în cea mai mare parte cu programele de vaccinare, a dus la o „decuplare” a cazurilor de COVID-19 de spitalizări și decese.

Ce transmite OMS

Comitetul a avertizat și asupra scăderii procedurilor de screening și de secvențiere genomică. Ele fac „din ce în ce mai dificilă” evaluarea impactului variantelor COVID-19. De asemenea, Comitetul de Urgență al OMS a informat că a luat act de creșterea recentă a numărului de cazuri de COVID-19 în diferite regiuni ale lumii, precum și de lipsa implementării măsurilor adecvate de sănătate publică în regiunile afectate de reapariția cazurilor.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a acceptat recomandarea comisiei privind menținerea statutului de urgență globală de sănătate pentru COVID-19. Pandemia de COVID-19 „este departe de a se termina”, a declarat Tedros Ghebreyesus în cadrul unei conferințe de presă susținută la Geneva.