Inca un politician a fost tras pe tusa mai multi ani din cauza unei facaturi a Directiei Nationale Anticoruptie. Este vorba despre fostul presedinte al Consiliului Judetean Mures si fost lider al PNL Mures, Ciprian Dobre, victima unei inscenari apartinand, conform informatiilor noastre, ex-procurorului DNA Doru Tulus, acuză luju.ro.

Ciprian Dobre a fost pus sub urmarire penala in aprilie 2016, in plina teroare a Binomului DNA-SRI, fiind acuzat de pretinse infractiuni de luare de mita, spalare de bani si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Evident a urmat macelul public din partea aparatului de propaganda al DNA. Asa-zisele fapte ar fi fost comise in perioada 2006-2017, deci cu zece ani inainte de punerea sub urmarire penala. La alti cinci ani de la momentul acuzarii, Ciprian Dobre a primit clasare chiar din partea DNA pentru toate cele trei fapte de care a fost acuzat in trecut de procurorul Doru Tulus.

Clasarea a fost anuntata de insusi Ciprian Dobre intr-o conferinta de presa sustinuta luni, 24 august 2020, precizand ca solutia a fost dispusa pe motiv ca “fapta nu exista”: “De patru ani si sase luni nu am mai dat nicio declaratie de presa in cadrul PNL. Acum vorbesc din postura unui om asupra caruia nu mai planeaza nicio suspiciune. Imi amintesc ca atunci cand am stat, in 21 aprilie 2016, cele 12 minute la DNA si mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru mai multe fapte am declarat in fata dumneavoastra si in fata cetatenilor ca nu voi face nici o declaratie publica pana nu se risipeste orice fel de indoiala la adresa persoanei mele, fiind in acea vreme o persoana publica. Fac astazi, dupa patru ani si jumatate, aceasta declaratie. A fost un exercitiu interesant pentru mine si cred ca trebuie sa fim pregatiti atunci cand intram in politica si pentru acest exercitiu de a face pasul in spate sau de a face pasul lateral. Avem o ordonanta de clasare din 18 august anul curent, prin care intreg dosarul este clasat, in care se motiveaza ca faptele nu exista”.

Deocamdata, pe site-ul DNA solutia de clasare inca nu a fost anuntata, existand doar comunicatul cu acuzatiile inventate impotriva fostului presedinte al Consiliului Judetean Mures Ciprian Dobre.

Iata acuzatiile false ale DNA la adresa lui Ciprian Dobre:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul DOBRE CIPRIAN MINODOR, la data faptelor prefect al judetului Mures, in prezent presedinte al Consiliului Judetean Mures, cu privire la savarsirea infractiunilor de: luare de mita, spalare de bani și folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 30.11.2006 – 27.09.2007, Consiliului Local al municipiul Tirgu Mures a emis un numar de 5 hotarari care vizau, in esenta, concesiuni de terenuri, aprobarea pretului de achizitie al unui teren situat in municipiul Tirgu Mures, aprobarea unui studiu de fezabilitate, toate fiind aprobate pentru a sprijini interesele unui om de afaceri.

In acelasi context, la data de 23 aprilie 2008, suspectul Dobre Ciprian Minodor, in calitate de prefect al judetului Mures, care avea obligatia de a verifica si, dupa caz, de a ataca hotararile Consiliului Local neconforme prevederilor legale, a primit de la omul de afaceri suma de 120.000 lei, intr-un cont personal deschis in mod expres pentru astfel de ‘incasari’.

Din suma astfel incasata, suspectul a retras in numerar 23.389 lei, iar o transa de 40.000 lei a fost directionata, catre o asociatie care avea sediul la aceeasi adresa unde functionau firmele controlate de omul de afaceri.

La data de 16 iunie 2009, suspectul Dobre Ciprian Minodor a inserat in declaratia de avere faptul ca a primit suma de 120.000 lei cu titlu de ‘donatie’, in conditiile in care, acest aspect trebuia mentionat intr-un document similar intocmit anterior.

Incepand cu anul 2008, suspectul Dobre Ciprian Minodor, in calitate de prefect si presedinte al organizatiei judetene a unei formatiuni politice, si-a folosit influenta si autoritatea conferite de functiile publice si politice detinute, in vederea obtinerii de sume de bani pentru a fi folosite atat in interes personal cat si in vederea finantarii campaniilor electorale.

Suspectului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.

Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.