Dosarul ”Tabla” se întoarce la DNA. Acuzațiile aduse lui Coste Alexe nu sunt suficient de bine descrise

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au ajuns la concluzia că infracțiunile pentru care liberalul Costel Alexe, trimis în judecată de către DNA, pentru infracțiuni de corupție, nu sunt ”suficient de bine descrise.

”Admite, în parte, cererile şi excepțiile formulate de inculpații Alexe Costel, Grecu Ioan Bogdan, Gătin Mirela şi Fătu Nicoleta. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 176/P/2020 din data de 16 iunie 2022, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției, în privința descrierii faptelor şi a încadrării juridice cu referire la: – infracțiunea de luare de mită, reținută în sarcina inculpatului Alexe Costel, în sensul de a se indica în concret actul în legătură cu îndeplinirea căruia ar fi existat presupusa pretindere, raportat la atribuțiile de serviciu ale acestuia”, se arată în decizia ICCJ.

De asemenea nici acuzația de instigare la infracțiunea de delapidare reținută în sarcina lui Alexe Costel, nu a fost bine documentată din punct de vedere penală.

Judecătorii de la ICCJ au ajuns la concluzia în acest caz lipsește ”descrierea acțiunii de determinare a autorului la comiterea faptei, dar şi a persoanelor presupus instigate, respectiv reprezentanții SC Liberty Galaţi SA”.

Tot dosarul este insuficient probat

Și în cazul celorlalte persoane trimise în judecată lipsesc acuzațiile directe, care să stabilească în această fază creionarea unor fapte penale.

”Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, reținută în sarcina inculpatelor Gătin Mirela şi Fătu Nicoleta, respectiv participația penală sub forma instigării la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată reţinută în sarcina inculpatei Fătu Nicoleta, în sensul descrierii faptelor şi încadrarea lor juridică, a formei de vinovăție cu care a fost săvârșită presupusa faptă. Participația penală sub forma instigării la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, reținută în sarcina inculpatului Grecu Ioan Bogdan, în sensul descrierii faptei şi a încadrării juridice, precum şi a formei de vinovăție cu care a fost săvârşită presupusa faptă”, se mai arată în verdictul ICCJ.

Potrivit Codului de Procedură Penală, în termen de cinci zile de la primirea încheierii de ședință de la Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul DNA are obligația ”să procedeze la remedierea neregularităților actului de sesizare şi să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată a inculpaților ori solicită restituirea cauzei”.

Acuzațiile DNA

Pe data de 20 iunie 2022, Costel Alexe a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție.

”La data de 6 aprilie 2020, inculpatul Alexe Costel, în calitate de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă (tablă cutată, țeavă pătrată, țeavă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme (haldă de zgură)”, se menționează în rechizitoriu.

DNA mai susține că foloasele respective ar fi fost de fapt cantitatea de 22 de tone de tablă.