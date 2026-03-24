„Dosarul” Nicolae Fleva - o analiză în detaliu marca Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Anul 1866 schimbă complet vectorii politicii românești

Instaurarea dinastiei străine în România a marcat, odată cu adoptarea Constituției liberale de la 1866, trecerea statului român spre monarhia constituțională. Cum România făcea primii pași spre un regim parlamentar (și în curând spre un sistem politic bipartid prin constituirea celor două partide, Liberal și Conservator) lecția democrației se dovedea greu de învățat.

Cine era Nicolae Fleva?

Nicolae Fleva se născuse în 1840, la Râmnicu Sărat în mica boierime buzoiană. Se pare că avea origini grecești, fanariote. Nu se cunoaște data exactă a nașterii, dar este posibil ca după prenume să se fi născut în jurul datei de 6 decembrie.

Până la 1867, Nicolae Fleva a studiat la București, liceul la Sfântul Sava și apoi Dreptul la Napoli. S-a ocupat de una din moșii, din județul vecin Putna (aproximativ Vrancea de azi).

A pozat într-un „tribunus plebis”

I s-a spus „Tribunul” datorită discursurilor sale, lungi și de patru ore.  Unul din marile sale discursuri a fost cel din 8 noiembrie 1874, când s-a dezvelit Statuia lui Mihai Viteazul din fața Universității din București. Deși era liberal radical și a fondat PNL, a creat o facțiune care a părăsit PNL, creându-se Partidul Liberal Conservator. A ajuns adversar al lui Ion C.Brătianu, sprijinind „Opoziția Unită” care a reușit să pună capăt celor 12 ani de guvernare liberală, 1876-1888.

Nu s-a sfiit să-l acuze pe Brătianu că ar fi furat din banii pentru centura de apărare a Capitalei.  A fost implicat în toate disputele electorale violente din anul 1888. În martie 1888, pe 14-15 martie, mai exact, a fost implicat în încercarea violentă de demitere a Guvernului și chiar ar fi sprijinit o intrare în Palatul Regal.

Revista  Evenimentul Istoric, Nr.96, Februarie 2026,  încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

