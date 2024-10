Justitie Dosarul Ferma Dacilor. Cele trei posibile cauze ale incendiului







Dosarul Ferma Dacilor. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) din Petroșani au finalizat raportul detaliat asupra cauzelor incendiului devastator de la Ferma Dacilor, complexul turistic situat în Tohani, Prahova. În dimineața zilei de 26 decembrie 2023, incendiul a curmat viața a opt persoane, iar cercetările au avut scopul de a stabili circumstanțele exacte în care a avut loc tragedia.

Documentul, întins pe nu mai puțin de 600 de pagini, este rezultatul unei expertize complexe desfășurate timp de aproape 10 luni și a fost înmânat recent lui Cornel Dinicu, patronul pensiunii, care este principalul suspect în dosarul penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. Autoritățile urmăresc să stabilească gradul de responsabilitate al acestuia în respectarea normelor de siguranță care ar fi putut preveni incendiul.

Cornel Dinicu susține că raportul experților de la INSEMEX Petroșani indică trei variante posibile pentru cauza incendiului: aruncarea unor petarde pe acoperișul din stuf și lemn, o defecțiune apărută la instalația electrică, sau probleme la coșul de evacuare a fumului din bucătăria complexului turistic.

„Pe mine nu m-a convins (n.r. – raportul INSEMEX). Petarde? Eu personal nu am auzit. Or fi dat copiii, știu eu? Dar nu avea cum. Și dacă dădeau cu petarde într-un foișor nu avea cum să ardă mocnit atâtea ore și să plece (n.r. – focul) brusc dimineața. Cât despre coșuri, eu am peste tot coșuri de fum din inox, superprofi. Nu e nimic clar. Sunt trei cauze posibile”, a declarat Dinicu pentru Libertatea.

Ce au descoperit cei de la Institutul de Expertize Criminalistice

Pe lângă investigațiile desfășurate la Petroșani, probele strânse de la locul incendiului au fost supuse analizei și la Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) din București. Experții au constatat că în noaptea tragediei, pe 25 spre 26 decembrie 2023, ar fi avut loc două întreruperi complete de curent în rețeaua electrică a zonei.

Cornel Dinicu afirmă că raportul INEC menționează aceste căderi de tensiune și subliniază că problema era una cunoscută de mult timp, fiind documentată prin plângeri anterioare la ANRE și Electrica. Dinicu susține că din cauza fluctuațiilor de curent, aparate importante au fost afectate, inclusiv o pompă de apă și o cameră frigorifică, și că a depus o plângere penală împotriva furnizorului de energie pentru a trage un semnal de alarmă.

Experți angajați de patronul de la Ferma Dacilor

Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a angajat o echipă de experți independenți, printre care profesori de la Facultatea de Fizică Atomică din Măgurele și un specialist în incendiile de construcții, pentru a analiza rapoartele tehnice realizate de INSEMEX și INEC. „Încă îmi amintesc în fiecare zi de acele flăcări, iar răspunsurile din aceste documente mă deranjează. Nu pot citi mai mult de câteva pagini odată”, a mărturisit Dinicu, aflat în căutarea unor explicații complete pentru incendiul tragic.

Patronul susține că anchetatorii nu ar mai avea probele prelevate de la locul incendiului, ceea ce împiedică experții săi să facă o analiză independentă și obiectivă asupra cauzelor. El consideră că nu s-au respectat toate măsurile necesare pentru a determina cât de ignifugat era lemnul utilizat în construcția pensiunii. „Pe hârtie mi s-a răspuns că nu avem laboratoare capabile să facă aceste teste în România. Eu aș fi vrut o anchetă desfășurată cu mult mai multă seriozitate”, a mai declarat Dinicu, afectat nu doar de pierderea materială, ci și de tragedia în care și-a pierdut propriul copil.

Pe terenul pe care se afla complexul turistic a fost ridicată o troiță, iar în memoria celor opt persoane decedate se intenționează construirea unei biserici. După ce contraexpertizele solicitate de Dinicu vor fi finalizate, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova se vor putea îndrepta spre trimiterea dosarului în instanță, căutând să facă dreptate în acest caz complex.

Opt persoane vizate în dosarul Ferma Dacilor

În urma tragediei de la Ferma Dacilor, autoritățile au inculpat trei persoane fizice, inclusiv pe Cornel Dinicu, patronul pensiunii, și pe administratorii din acte, Adelina Ilie și Adrian Ristin. Acuzațiile aduse includ distrugerea din culpă, o infracțiune care a provocat un dezastru soldat cu moartea a opt persoane și rănirea altora. De asemenea, societatea sub care funcționa pensiunea este parte în dosar, fiind investigată pentru posibile nereguli în gestionarea și administrarea locației.

La scurt timp după demararea investigației, procurorii au extins ancheta pentru a include și funcționari publici. Printre cei vizați se numără primarul actual din Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, fostul primar Constantin Lungu și un alt funcționar din primărie. Învinuiți de fals intelectual și abuz în serviciu, aceștia sunt acuzați că ar fi permis funcționarea pensiunii fără respectarea normelor de siguranță. Rolul lor în aprobarea documentației și în derularea activităților la pensiune este analizat minuțios de autorități.

În paralel, ofițeri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova au intrat, de asemenea, în vizorul procurorilor DNA

Colonelul Elisei Dumitru și maiorul Cristina Chelba sunt suspectați de abuz în serviciu și de corupție, fiind bănuiți că ar fi acceptat funcționarea pensiunii fără autorizațiile necesare. Inițial clasată, ancheta a fost redeschisă în ianuarie 2024, în contextul tragediei și al noilor probe ce sugerează că oficialii ISU ar fi putut preveni incidentul printr-o verificare mai riguroasă a condițiilor de securitate.

Tragedia a zguduit întreaga comunitate, iar printre victimele nefericite se numără și trei copii. Fiul lui Cornel Dinicu, în vârstă de 11 ani, și doi frați de 11 și 16 ani au murit în incendiu. Tatăl acestora a încercat să-i salveze, însă eforturile sale s-au soldat cu propria pierdere. Alte victime includ o tânără handbalistă de 20 de ani și fiul unui general din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei, Vlad Băiceanu, un student de 21 de ani.

În iulie 2024, complexul turistic a fost redeschis de către Cornel Dinicu, care a ridicat o troiță pe locul fostei pensiuni în memoria celor dispăruți. Planurile de construcție a unei biserici la locul tragediei demonstrează dorința patronului de a păstra vie amintirea celor pierduți, în timp ce procesul penal își urmează cursul în căutarea răspunderii juridice.