Publicația Gândul.ro a prezentat declarațiile pe care le-au dat cei doi judecători audiați ca martori în dosarul Ferma Băneasa, Adrian Cojocaru și Marius Ispas, care s-au dezis de propriile hotărâri pe care le-au pronunțat și care au stat la baza procedurii de retrocedare a pădurii Snagov și a fermei Băneasa către Paul de România, iar mai apoi, la vinderea lor către firma Reciplia a lui Remus Truică.

În fața procurorilor, judecătorul Adrian Cojocaru a declarat că decizia pe care a luat-o, la vremea respectivă, este criticabilă, dar a precizat că la momentul respective i s-a părut că acțiunea formulată este „admisibilă”

„Hotărârea pe care am dat-o o consider astăzi ca fiind una criticabilă, acțiunea ar fi trebuit respinsă ca inadmisibilă pentru că se putea face o acțiune în realizarea dreptului și astăzi aș respinge o astfel de cerere. Atunci am considerat că acțiunea este admisibilă, nefăcând altceva decât să dea posibilitatea persoanei în cauză să se adreseze comisilor pentru aplicarea Legii 18/1991, care ar fi urmat să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile legii pentru restabilirea dreptului de proprietate”, a spus judecătorul, conform gândul.ro.

Întrebat pe ce s-a întemeiat convingerea că reclamantul Paul de România este persoană îndreptățită să beneficieze de această retrocedare, judecătorul a răspuns:

„Am considerat că este persoană îndreptățită după bunicul lui, regele Carol al II-lea, pe care reclamantul îl moștenea prin reprezentare. La dosar erau acte de stare civilă în acest sens (…).

De ce hotărârea nu are motivare în drept?

Am omis și hotărârea este criticabilă și sub acest aspect (n.red. – sublinierea noastră)”, se arată în declarația prezentată de sursa citată.

Răspunsurile date la Curtea de Apel

În fața Curții de Apel Brașov, judecătorul Adrian Cojocaru și-a menținut declarația dată la Parchet, subliniind că „judecător fiind, am dat o hotărârea judecătorească și atât. După 14-15 ani nu-mi mai amintesc”.

„Procuror: V-a fost arătată sentința la urmărirea penală. Ce părere aveți despre motivare, admisibilitatea ei?

Judecătorul Adrian Cojocaru: E posibil să fie criticată sub anumite aspecte, de pildă am uitat să indic temeiul de drept.

Procuror: Ați spus (…) că acțiunea ar fi criticabilă pentru că ar fi trebuit respinsă ca inadmisibilă (…)? Vă mențineți declarația?

Judecătorul Adrian Cojocaru: Da”, se arată în materialul publicat.