Principalul suspect al crimelor, Gheorge Dincă, le-a spus procurorilor că, acolo, ar fi ascuns rămășițele Luizei Melencu. Ligia Bărbării, șefa Laboratorului de genetică din INML a explicat pentru EVZ în ce constă expertiza genetică și cât de dificilă este reconstituirea secvenței ADN din oase. „Aceste investigaţii genetice pe material osos sunt foarte laborioase, costisitoare şi grevate de o rată de insucces, pe care o estimăm la circa 30%. Insuccesul este cauzat de gradul avansat de degradare a materialului genetic. Apelăm la os atunci când nu avem alte surse de material biologic pentru evidenţierea profilelor ADN”, arată doctorul Ligia Bărbării.

Încrengătura din ancheta de la Caracal

Pe măsură ce ancheta de la Caracal avansează, ies la iveală tot mai multe nereguli. Unele dintre ele, greşeli de începători. Altele, flagrante, despre care nu se mai poate spune că au fost comise din cauza prostiei, căci au de-a dreptul iz penal.

Şapte avocaţi din oficiu, cu Cristina Firică care-i şi întrece

Deşi are conturile de la bancă burduşite, deşi soţia s-a întors cu o brumă de mică avere din Italia, de vreme ce erau

luni în care îi trimitea lui Dincă şi câteva mii de euro, din economiile făcute ca lucrătoare la un restaurant, deşi are o fiică manager la o firmă din Arad, cu un venit frumuşel, deşi toţi din familie îl iubesc şi nu cred că soţul, repectiv tatăl lor, a comis aşa orori, monstrul din Caracal nu are un avocat ales.

Adică un avocat plătit din banii lui, care să-i acorde asistenţă juridică calificată, contra cost. Să fie la mijloc doar vestita zgârcenie oltenească? De ce să plătească el, soţia sau copiii, dacă poate să plătească statul, asigurîndu-i un avocat din oficiu. Cu atât mai mult cu cât statul s-a dovedit a fi foarte generos şi i-a pus lui Dincă nu unul, ci şapte avocaţi din oficiu.

La prima vedere, ar părea că nemernicul chiar nu are nevoie să cheltuiască pe un apărător plătit din banii lui, de vreme ce are şapte de la stat, plătiţi din banii noştri. Ei bine, tocmai cifra asta imensă, şapte, ne-a pus pe gânduri. Şi nimeni nu a reuşit să explice de ce sunt atât de mulţi.

Cercetând însă lista avocaţilor care-i stau la dispoziţie lui Popicu, descoperim o persoană care, credem noi, nu a ajuns întâmplător acolo. Se numeşte Cristina Nicoleta Firică. Şi a venit în echipa carel apără pe Dincă în urmă cu aproximativ două săptămâni. Venire cu noroc, pentru că imediat clientul ei şi-a amintit unde a ascuns rămăşiţele Luizei. Excepţional efect asupra minţii criminalului, venirea doamnei avocat!

Acesta nu îşi aminteşte deloc ce a făcut în urmă cu câteva zile cu trupul Alexandrei, dar identifică cu foarte mare precizie locul unde în urmă cu patru luni a aruncat rămăşiţele Luizei, prima victimă recunoscută că a omorât-o.

Cum de a avut doamna avocat din oficiu aşa un efect asupra clientului ei? Să ne întoarcem puţin în timp. Şi anume pe vremea când doamna avocat de astăzi era o tânără domnişoară foarte frumoasă şi foarte fericită că se mărită. S-a măritat cu tânărul Firică, nimeni altul decât fiul domnului Gigel Firică.

Gigel, adică personajul identificat de un martor sub acoperire ca fiind cel care îl coordona pe Dincă în traficul de carne vie în anii 2000, înainte ca acesta să plece în Italia. Om de afaceri care se ocupă cu importul de piese auto.

Cu alte cuvinte, nora unui traficant, a fost aleasă aleatoriu rău de tot să participe, minut de minut, la anchetarea partenerului de fărădelegi al socrului său. Curat aleatoriu.

Sau nu cumva s-au aleatorit, până a ieşit doamna avocat Firică, a cărei venire în anchetă, aşa cum am văzut, a adus

multă lumină: s-au descoperit oase în pădure.

Rămăşiţele din pădure

După ce au dat-o în bară cu povestea cu distrugerea rămăşiţelor Alexandrei în nenorocitul de cazan din curtea lui

Dincă, anchetatorii o mai lovesc o dată strâmb în privinţa rămăşiţelor din pădure, descoperite în urma străluminării

la minte a lui Dincă. Toată lumea s-a repezit să facă ADN-ul. Şi nimic altceva.

Desigur, de primă urgenţă este ca părinţii Luizei să aibă o certitudine. Fata lor mai este în viaţă sau nu. Dar ancheta nu trebuie să ţină seama de emoţii. Ce nu s-a făcut cu oasele din pădure. În primul rând, nu li s-a determinat vechimea. Adică, de când posesorul a decedat.

Antropologii s-au spălat pe mâini, spunând că oasele aparţin unei fete între 15 şi 19 ani. Adică intervalul de timp

în care pot fi încadrate ambele victime. În al doilea rând, trebuia să se stabilească ştiinţific, când au fost aruncate

acele rămăşiţe în pădure. Cu atât mai mult cu cât avocatul familiei Luizei a declarat în mai multe rânduri că are serioase îndoieli că Dincă este cel care a dus rămăşiţele acolo. Că ele au fost plantate ulterior.

Cum se poate determina intervalul de timp în care au fost aruncate, altfel decât pe baza declaraţiei criminalului? Metoda a fost folosită de una dintre legendele criminologiei româneşti. Pe un maidan plin de bălării din Bucureşti, a fost găsită o mână de om. Restul trupului lipsea. Criminologul a determinat ce plante se aflau rupte la faţa locului, a mers apoi la Facultatea de biologie, a stabilit numele plantelor şi perioada în care ramurile rupte putrezesc. Apoi a mers la Institutul meteo, a luat pe zile starea vremii pe ultimile trei săptămâni, umiditate, intemperii, soare etc şi a mers din nou la biologi.

Împreună cu aceştia a stabilit în ce interval de timp, în condiţiile meteo date, plantele rupte la faţa locului putrezesc.

Aşa s-a stabilit cu precizie de o zi când fusese aruncat restul de cadavru pe maidan. Identificarea dintre persoanele dispărute în acel interval de timp a durat două zile, iar a treia zi criminalul care depresurizase victima a fost prins. Dar pentru asta există o minimă condiţie. Să nu fii criminalist cu calificare de patiserbetonist, care fumează în câmpul infracţional şi lasă chiştoacele acolo.

Circulaţi vă rog, cu răpiţi cu tot

După ce a răpit-o pe 24 iulie pe Alexandra, a doua zi Dincă este filmat de camerele de supraveghere în Craiova, exact

în intervalul de timp în care fata suna la 112. Este identificat la un mall din capitala Olteniei. Dar mai este semnalat şi pe strada Câmpia Izlaz. Unde, aparent, nu face nimic. Ce găsim noi însă la numărul 50 pe menţionata stradă Câmpia Izlaz?

Poliţia Rutieră Craiova. Să fie oare acesta răspunsul la întrebarea: De ce maşina lui Dincă, deşi era filmată şi se vedea întreagă, incluisv plăcuţa de înmatriculare, nu a fost căutată şi după număr?

