Dosarul Caracal. Interviul dat de Gheorghe Dincă nu este văzut cu ochi buni de autorități. Poliția s-a autosesizat

Cazul Caracal este departe de a fi încheiat, ba mai mult, acesta se complică. Gheorghe Dincă a oferit un interviu din închisoare în care a făcut mărturisiri șocante legate acest dosar. Conducerea penitenciarului nu a aprobat acest interviu, însă nu se știe cum, presupusul criminal a reușit să intre în posesia unui telefon și să vorbească cu jurnaliștii.

Gheorghe Dincă a vorbit despre Alexandra Măceșanu și despre Luiza Melencu, povestind modul în care au decurs lucruri. Mai mult decât atât, presupusul criminal din Caracal a susținut că a fost torturat de anchetatori. După ce astfel de declarații au fost făcute publice, polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis o anchetă.

„La data de 12 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de introducerea în mod ilicit de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, faptă prevăzută de Legea nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, fiind întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

În fapt, un bărbat de 69 de ani, din județul Olt, încarcerat în Penitenciarul Craiova, ar fi beneficiat de un telefon mobil, introdus în mod ilicit, în spațiul de deținere”, transmit reprezentanții Poliției Dolj.

Gheorghe Dincă susține că a fost torturat de anchetatori

În cadrul interviului acordat din spatele gratiilor, principalul suspect din dosarul Caracal a recunoscut unele dintre faptele pentru care este acuzat, însă susține că cele două adolescente sunt în viață. Întrebat despre modul în care a decurs ancheta, Gheorghe Dincă a susținut că a fost bătutu, ba chiar a avut și coaste rupte.

„E mult de zis. În dimineața când s-a intrat în pod, atunci m-au rupt în bătaie 2 ore și 45 de minute, dar nu cu pumni, cu pulane. Am fost dus jos, atunci în dimineața de 26. 07 2019. Am fost luat de mascați, de trupele mascate din Slatina. Mi-au rupt coastele, am coaste rupte, în partea stângă. În dreptul inimii mi s-a rupt pieptul, coșul pieptului, cum se zice- sternul. Au măsluit fotografii și au zis că nu am nimic.

În toate s-a mers pe măsluire. Toate datele din dosar, văzute de oamenii de știință și specialiști, duc că nu există probe și că eu nu am săvârșit acele orori. Din tot ce s-a întâmplat este adevărat un viol”, a spus Gheorghe Dincă în interviul acordat celor de la gândul.ro.