Gheorghe Dincă, interviu exploziv din spatele gratiilor. Bestia din Caracal a dat detalii cutremurătoare

Gheorghe Dincă a declarat că a fost forțat să recunoască că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, două copile din județul Caracal, despre care Dincă spune că au fost traficate în Turcia, deși refuză să detalieze circumstanțele.

Gheorghe Dincă, dezvăluiri din închisoare despre dosarul Caracal

„E mult de zis. În dimineața când s-a intrat în pod, atunci m-au rupt în bătaie 2 ore și 45 de minute, dar nu cu pumni, cu pulane. Am fost dus jos, atunci în dimineața de 26. 07 2019. Am fost luat de mascați, de trupele mascate din Slatina. Mi-au rupt coastele, am coaste rupte, în partea stângă. În dreptul inimii mi s-a rupt pieptul, coșul pieptului, cum se zice- sternul. Au măsluit fotografii și au zis că nu am nimic.

În toate s-a mers pe măsluire. Toate datele din dosar, văzute de oamenii de știință și specialiști, duc că nu există probe și că eu nu am săvârșit acele orori. Din tot ce s-a întâmplat este adevărat un viol”, a spus Dincă. Întrebat despre ce victimă este vorba, inculpatul a spus: „Pe Alexandra. Este adevărat. Pentru că m-a scos din minți și n-a vrut nici să restituie banii și nici să presteze. Treaba a degenerat și atunci am luat-o cu forța. Recunosc și indiferent ce ar fi, asta așa s-a întâmplat”, a mai declarat Dincă.

Dincă, torturat de anchetatori

Întrebat dacă a dat declarații sub tortură, Dincă a mărturisit: „Sigur că da. A dat declarații comisarul șef Dorin Dumitran, cel care m-a anchetat. Fetele sunt plecate în Turcia, duse de cineva. Trebuie povestit în amănunt ca să aibă înțeles și să se vadă cum s-a petrecut. Am fost nevoit să iau asupra mea și am acceptat.

Nu s-a găsit niciun os uman, credeți-mă, alea sunt făcături. Probele adevărate îi contrazic pe anchetatori. Eu sunt reținut pe baza unor suspiciuni și declarații date sub tortură. Maltratat, torturat, ars cu bricheta, strâns cu patentul. Au sărit cu picioarele pe mine”, a adăugat Gheorghe Dincă, încarcerat la Penitenciarul Craiova, conform Gândul.ro.