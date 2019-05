Dosarul Traian Băsescu: O lucrătură a Serviciilor lui Klaus Iohannis prin intermediul CNSAS

Joi, 9 mai 2019, noaptea, am intervenit prin Skype (nu sînt în țară) la emisiunea Sandrei Stoicescu de la ora 22, în dezbaterea Cazului Băsescu-CNSAS.





Susținînd că e o Operațiune a Serviciilor prin intermediul CNSAS, am pus această tentativă de scoatere din joc a lui Traian Băsescu, evident, cu pagube uriașe pentru sănătatea mintală și morală a nației (după un fost președinte acuzat de Crime împotriva umanității, avem acum un fost președinte acuzat de a fi fost colaborator al Poliției politice din comunism), pe seama creșterii PMP în sondajele pentru europarlamentare ca rezultat direct al tractării de către Traian Băsescu.

Vineri, 10 mai 2019, după- amiază, am dat un interviu prin telefon agenției Mediafax. Reproduc mai jos texul așa cum a apărut el pe fluxul Agenției. Vineri, seara, am citit textul trimis spre publicare la rubrica invitații cristoiublog.ro de bine informata noastră colaboratoare Julia Luca. Excelenta colaboratoare (există, nu e un pseudonim al unui Grup Special de Lucru din SRI) avansează ipoteza unei Operațiuni menite a-l scoate din joc pe Traian Băsescu pentru ca PMP să poată fuziona cu PNL în cadrul Campaniei de strîngere a rîndurilor Dreptei sub măreața comandă a lui Klaus Iohannis. Nu e prima oară cînd colaboratorii mă întrec în agerimea de a desluși tîlcurile evenimentelor din jur. Într-adevăr, ipoteza Juliei Luca e mult mai credibilă decît cea a stopării asecensiunii PMP la europarlamentare. Mai ales că un PMP intrat în Parlamentul european doar prin tractarea de către Traian Băsescu ar însemna o pondere uriașă a autorității fostului președinte asupra PMP. Și atunci cum să mai faci PMP-ul înghițit de partidul de casă al lui Klaus Iohannis?

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) – Ion Cristoiu afirmă că în cazul descoperirii dosarului lui Traian Băsescu de colaborator al Securității, ca poliție politică, este vorba despre o lucrătură a serviciilor, care ar trebui rapid anchetată, pentru că este posibil ca dosarul să fi fost ascuns pentru fi folosit în bătălia electorală.

Ion Cristoiu reamintește că a avertizat de nenumărate ori că CNSAS va fi folosit în lupta politică, așa cum și a mai fost, cazul Mona Muscă fiind celebru. În opinia sa, cazul Băsescu este însă cu atât mai straniu cu cât fostul președinte a fost verificat până acum de cinci ori, ultima dată în 2016, când a candidat pentru Senat.

“În cazul de față nu este nici coincidență, este o lucrătură și sunt stupefiat că colegi din presă precum cei de la Antena 3, de la Dan Voiculescu, nu fac altceva decât să jubileze în loc să se întrebe, ca jurnaliști, chiar dacă Traian Băsescu este dușmanul lor, cum de a fost posibil sau e posibil în democrație o asemenea aberație. Traian Băsescu a primit cinci adeverințe că nu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, pe baza cărora el a candidat. Deci, nu era vorba de o adeverință că a plătit întreținerea la bloc. În absența acelei adeverințe, Traian Băsescu nu mai avea cariera politică și cea de președinte. Deodată, într-o operațiune de rutină, deoarece verificarea sigur este obligatorie pentru candidații la europarlamentare, se descoperă nu o hârtie, ci ditamai dosarul, care, din care rezultă că în alte dosare erau note informative. Se descoperă, nu că a fost sursă, nu că a fost ofițer sub acoperire, ci că a fost recrutat, cu toate datele de colaborator ca poliție politică”, a declarat, pentru MEDIAFAX, jurnalistul.

Ion Cristoiu punctează că decizia CNSAS ridică multă semne de întrebare și dezvăluie ultima șmecherie care îi permite acestei instituții să se implice în lupta politică.

“Vă avertizez că este o constatare, potrivit legii, nu numai că a fost informator, ci și că notele sale olografe au făcut rău unor oameni. Și aici avem două etape importante: 1. Cum de un asemenea dosar, vânat de atâta timp, că Traian Băsescu a fost controversat, s-a scris și în presă, s-au adus documente, unde a fost acest dosar? Să nu-mi spună mie că s-au prelucrat acum datele în legătură cu Traian Băsescu, pentru că fiind vorba de un politic controversat, cu atâția dușmani, mai mult ca sigur, în perioada respectivă s-au răscolit toate arhivele. Să nu-mi spună mie că acum, brusc, au descoperit ei niște file, pe baza unor prelucrări că asta este ultima șmecherie a CNSAS. De ce ați dat cinci adeverințe de necolaborare înainte? Păi noi acum am prelucrat. Păi în felul acesta orice decizie a lor este nulă și atunci ar trebui să se desființeze, ce rost are? Nu poate să dea acum o adeverintă că cineva nu a fost colaborator și peste doi ani zice, stați că între timp am descoperit… Nu există așa ceva. Deci, după părerea mea acest dosar a fost la un serviciu, ori la SRI, ori la SIE, și a fost dat acum. De altfel, chiar Comunicatul CNSAS precizează că reverificarea se face atât în bazele de date proprii, cât și la foștii deținători de arhivă, SRI și SIE”, a subliniat analistul politic.

Ion Cristoiu a explicat și care este miza acestui dosar scos de CNSAS de la naftalină pe motiv că au fost descoperite informații după prelucrarea unor noi dosare.

“Repet, este practic imposibil ca documente în legătură cu o asemenea personalitate să fi fost pe undeva rătăcite și de-abia acum prelucrate. El a fost dat acum sub pretextul că abia acum au fost prelucrate. Traian Băsescu este un pericol deoarece sondajele secrete, nu astea ale PNL și USR, trage în calitate de cap de listă, partidul. Și este o modalitate de a opri această ridicare a PMP deoarece PMP ia voturi de la PNL, din zona dreptei. Și-atunci s-a contracarat”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul este de părere că ar trebui făcută urgent o anchetă care să lămurească circumstanțele în care a apărut noul dosar al lui Băsescu.

“De aia spun că jurnaliști mai mult sau mai puțin prestigioși jubilează și nu pun această întrebare: Ori până acum s-a mușamalizat, dosarul a existat undeva și atunci trebuie făcută urgent o anchetă, de presă, penală: unde era dosarul, dacă a fost la CNSAS, când a fost dat la CNSAS, pentru că se poate vedea imediat, cine le-a preluat și de ce le-a ascuns. Dacă a fost dat acuma, să vedem când a fost dat. A doua întrebare este: presupunând că aceste lucruri au existat într-adevăr, cum de ies acum la iveală? Nu există așa ceva pentru că, anul acesta, așa cum am spus CNSAS va fi folosit ca intrument de scoatere din joc și vom avea alte și alte surprize sub pretextul că ei între timp prelucrează. Nu avem până acum, și ar trebui după ce se ia o decizie de instanță, un mers al acestui dosar. Adică, în momentul în care ei au început verificările, este imposibil ca ei să fi luat pentru fiecare candidat dosarele la mână”, a explicat, pentru MEDIAFAX, jurnalistul.

Cum arata Elena Ceaușescu in tinerete. A fost considerata cea mai puternica femeie de pe planeta

Pagina 1 din 2 12