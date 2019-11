Într-un proces deschis pe rolul Tribunalului București și finalizat la Curtea de Apel după zeci de termene, magistrații au dat verdictul în dosarul falimentării societății Astra Asigurări. Angela Toncescu, fosta șefă a CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, actuala ASF), a primit o condamnare la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.

Toncescu este singurul inculpat din acest caz condamnat la închisoare cu executare, restul pedepselor date în dosarul Astra fiind suspendate de judecători. Motivele? Legea favorabilă, lipsa antecedentelor penale, chiar și vârsta și studiile celor incriminați. În cazul unora a contat și faptul că au colaborat cu procurorii DNA!

Cazul falimentării Astra Asigurări a fost printre cele mai mediatizate din ultimii ani. Zece persoane trimise în judecată și un prejudiciu estimat de DNA la peste 800 de milioane de lei. Printre greii inculpați, inclusiv Dan Adamescu, însă în cazul lui procesul a încetat după decesul omului de afaceri.

Au beneficiat de clemența judecătorilor foștii vicepresedinți ai CSA, Tudor Baltă și Constantin Buzoianu, Dan Constantinescu, Daniela Popa și Corneliu-Silviu Moldoveanu (membri în Consiliul CSA, câte 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare). Alți trei directori din cadrul CSA, Anabella Ruse, Marinela Nemeș și Carmen-Gabriela Ivan, au fost achitați fiindcă, în cazul lor, fapta pentru care au fost trimiși în judecată de DNA nu este prevazută de legea penală!.

În motivarea deciziilor date, CAB face următoarele mențiuni: „În procesul de stabilire a tratamentului sancționator ce urmează a fi aplicat inculpaților, nu poate fi ignorată durata de aproximativ 5 ani a procedurii judiciare desfășurate până la acest moment în cauză, precum și trecerea unui interval de timp de circa 11 ani, respectiv 7 ani, de la data comiterii faptelor, împrejurări ce vor fi valorificate de Curte, prin orientarea pedepselor la/ spre minimul special instituit de lege pentru infracțiunile săvârșite (…) Curtea reține că inculpata Toncescu Angela are vârsta de 65 de ani, inculpatul Baltă Tudor are vârsta de 68 de ani, inculpatul Buzoianu Constantin are vârsta de 69 de ani, inculpatul Constantinescu Dan are vârsta de 61 de ani, inculpata Popa Daniela are vârsta de 63 de ani, iar inculpatul Moldoveanu Corneliu-Silviu are vârsta de 46 de ani, toti inculpații au studii superioare, sunt bine integrați din punct de vedere social și nu au antecedente penale”.

