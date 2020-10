De astă dată însă politicienii nu sunt loviți de dezvăluirile din emisiune, ci de boala prezentatorului, jurnalistul Silviu Mănăstire, cel care „l-a trimis” pe premierul Ludovic Orban în carantină. Acum și alți politicieni își fac griji, după ce au luat contact cu aceeași persoană confirmată cu coronavirus.

Prim-ministrul a participat la emisiunea de la B1 TV, marți, la data de 29 septembrie.

În zilele următoare, adică miercuri și joi, invitați în platoul emisiunii „Dosar de politician” au fost Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și Nelu Tătaru, ministrul Sănătății. Nu există până la această oră vreun mesaj din partea celor doi, care să vorbească despre o trecere în izolare. De asemenea, pe lista invitaților realizatorului de la B1 TV s-au mai numărat Florin Roman, liderul deputaţilor Partidului Național Liberal, Dan Bucura, candidat independent la Primăria Sectorului 1, deputatul Partidului Național Liberal, Răzvan Prişcă.

Premierul Ludovic Orban a cerut luni efectuarea unor teste pentru coronavirus, după ce a aflat că Silviu Mănăstire este infectat. Între timp, el și-a suspendat toate activitățile și întâlnirile pe care le avea pe agenda de lucru.

Mănăstire dă explicații despre starea de sănătate

„Deocamdată am o formă asimptomatică, în afara de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul și nu poți să îți dai seamă când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejați și să respectați la sânge măsurile de protecție.

Odată cu deschiderea activităților, oamenii au venit, au plecat…Repet, poți să respecți reguli și eu l-am respectat, dar dacă e să se întâmplă, se întâmplă. Toate lucrurile trebuie văzute prin respectarea normelor la sânge ca să poți să ajungi în situația să minimizezi infectarea”, a spus Silviu Mănăstire, care a mai adăugat:

„Nu am avut niciun simptop. Vineri dimineața am pierdut mirosul și gustul. Dacă vă pierdeți mirosul sau gustul, 90% aveți covid. Când se întâmplă acest lucru, acea persoană trebuie să se izoleze, să se testeze și să aștepte testul. Eu am făcut și niște analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Dacă starea se înrăutățește, atunci vor merge la spital, dar dacă rămâne așa voi sta în izolare și voi cere un tratament dacă va fi cazul și sper să mă însănătoșesc cât mai repede. Repet, indiciul pentru forma ușoară de covid este pierderea mirosului și gustului.”

A stat în izolare și miercuri

În luna martie, senatorul liberal Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus. După acest eveniment, Ludovic Orban și toți membrii Guvernului au fost nevoiți să stea în izolare. Premierul s-a retras la Vila Lac 1.

„Solicit întregului dispozitiv de lupta împotriva coronavirusului să ia măsuri astfel încât să nu fie afectată întreaga capacitate a Guvernului de a lupta împotriva coronavirusului. Imediat ce vom avea diagnosticele, vor fi făcute publice.

La nivelul Parlamentului, fiind vorba de un senator, e necesară o anchetă epidemiologică. Există riscul ca oricine a intrat in contact să fi luat virusul. Toți să se autoizoleze și să nu mai intre in contact cu nimeni”, spunea Ludovic Orban la acea vreme.

Nu suntem primul Guvern în această situaţie”, afirma Victor Costache, ministrul Sănătății la acea vreme.