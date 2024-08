Dosare secrete ies la iveală. Adevărul despre bomba atomică

Adevărul istoric începe să iasă la iveală. Anumite mituri despre cel de-al Doilea Război Mondial au fost desființate de specialiști. În prezent se crede că utilizarea de către președintele Harry Truman a bombelor atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki a fost necesară pentru a pune capăt războiului. De asemenea, s-a spus că războiul era atunci doar la jumătatea lui. Folosirea acestor arme a salvat „jumătate de milion de vieți”. Dar, se pare că lucrurile nu sunt așa cum s-a spus de-a lungul deceniilor.

În realitate, până în iunie 1945, Japonia fusese înfrântă din punct de vedere militar. Marina imperială și serviciile aeriene, cândva puternice, fiind capabile de puțină rezistență, potrivit lui Mark Weber. Acesta este director al Institutului pentru revizuire istorică. Acesta a oferit detalii în eseul său din 1997, „A fost Hiroshima necesară?” Generalul Dwight D. Eisenhower a spus despre aceste bombardamente: „Japonezii erau pregătiți să se predea și nu era necesar să îi lovim cu acel lucru îngrozitor”.

Adevărul despre cel de-al Doilea Război Mondial

Majoritatea liderilor militari americani au criticat public bombardamentele după război. Printre aceștia s-a numărat șeful de stat major al lui Truman, amiralul William D. Leahy. Părerea a fost împărțită și de generalul Curtis LeMay, cunoscutul șoim al războiului. Acesta a condus bombardamentele asupra Tokyo-ului. „Războiul s-ar fi terminat în două săptămâni fără intrarea rușilor și fără bomba atomică” a declarat generalul într-o conferință de presă la 20 septembrie 1945. Când i s-a cerut să clarifice, LeMay a spus: „Bomba atomică nu a avut nicio legătură cu sfârșitul războiului”.

Gar Alperovitz este probabil istoricul care cunoaște cel mai bine această problemă. Acesta a scris cărțile „Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam” și «The Decision To Use The Atomic Bomb». Expertul spune că declarația din 1990 a lui J. Samuel Walker, istoric-șef al Comisiei americane de reglementare nucleară, l-a convins că utilizarea armelor atomice asupra Japoniei a fost inutilă.

„Consensul cercetătorilor este că bomba nu a fost necesară pentru a evita o invazie a Japoniei. Și nici pentru a pune capăt războiului într-un timp relativ scurt. Este clar că existau alternative la bombă și că Truman și consilierii săi știau acest lucru” a spus Walker.

Bombardamentele au fost inutile

Kai Bird și Martin J. Sherwin sunt coautori ai cărții „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”. În 2005, aceștia au scris un articol în The Los Angeles Times intitulat «The myths of Hiroshima».

„Adevărul crud este că bombardamentele au fost inutile. Un milion de vieți nu au fost salvate. Într-adevăr, McGeorge Bundy, cel care a popularizat această cifră, a mărturisit mai târziu că a inventat cifra pentru a justifica bombardamentele într-un eseu din 1947 pentru revista Harper's pe care l-a scris pentru secretarul de război Henry L. Stimson” au spus cei doi istorici. Numărul total al victimelor americane în cel de-al Doilea Război Mondial a fost de 405.000. Sugestia ca o invazie a Japoniei să ia un milion sau o jumătate de milion de vieți americane este ridicolă.

Acces la dosare secrete

„În momentul în care istoricii au avut acces la dosarele secrete necesare pentru a examina cu atenție acest subiect, mitul numărului uriaș de vieți salvate de americani, britanici și japonezi dobândise deja statutul de istorie acceptată”, scria Rufus E. Miles Jr. în revista International Security în toamna anului 1985.

„Dacă s-ar fi concentrat pe „inconsecvențele izbitoare dintre” documentele din timpul războiului și „acele părți din memoriile principalilor factori de decizie care se refereau la estimările de vieți salvate. Dacă ar fi făcut acest lucru și ar fi urmărit subiectul acolo unde îl ducea, ar fi fost forțați să concluzioneze că numărul de decese americane prevenite de cele două bombe nu ar fi depășit aproape sigur 20.000 și ar fi fost probabil mult mai mic, poate chiar zero”, a concluzionat Miles.

Adevărul real a fost suprimat pentru o perioadă de timp, dar acum că înregistrările sunt disponibile, este timpul ca povestea reală să iasă la iveală. Opinia îi aparține lui Michael Childers, consultant și jurnalist în Kansas City, conform Yahoo News .