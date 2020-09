Lucrurile s-au lămurit relativ recent, când generalul Rogojan, într-o carte pe care a scris-o împreună cu Dan Andronic, a dezvăluit natura colaborării lui Sorin Roșca Stănescu cu Informativul de la USLA.

Fostul director al SRI ar fi început să-l șantajeze cu scoaterea dosarului după ce Sorin Roșca Stănescu ajunsese în fruntea Asociației Ziariștilor din România, care l-a mandatat să-i ceară demisia lui Măgureanu.

(…) A fost un moment foarte greu din existența mea, pentru că mă vedeam părăsit fix de tabăra alături de care mă luptasem imediat după decembrie 1989. Mă simțeam abandonat și mi s-a întins o mână de către Cârciog, Dumnezeu să-l ierte, de către Cristoiu, de către tine (Mirel Curea, n.e.) și atunci am venit la Expres Magazin și ulterior am făcut toți Evenimentul Zilei”, a declarat Sorin Roșca Stănescu.

„De ce nu ai fost mai energic în a explica ceea ce s-a întâmplat, cu adevărat?”, a fost întrebarea lui Mirel Curea pentru Sorin Roșca Stănescu.

„Pentru că, repet, sunt lucruri ce nici azi nu pot fi povestite, pentru că punem în pericol, în continuare, oameni, rețele și acțiuni care încă sunt în derulare. Deci nu aveam cum să merg mai departe cu explicațiile. Și Măgureanu știa foarte bine că eu am gura pecetluită și că nu pot să spun nimic.

După ce am încheiat colaborarea cu Evenimentul Zilei și am avut șansa să fac un trust de presă, care s-a numit Ziua, și atunci când acest trust de presă a avut la bază o redacție de investigații extraordinar de puternică și l-am investigat pe Măgureanu, care făcea tot felul de operațiuni frauduloase și am ajuns și în casa lui pe care și-o construia în Giurtelecu Hododului.

Într-o zi, Virgil Măgureanu a dat telefoane insistent și m-a rugat să-i fac o vizită la SRI. M-am dus și acolo mi-a dat un dar. Era un dar otrăvit. Mi-a dat un dosar gros și mi-a spus „Uite, vă pun la dispoziție tot dosarul Pacepa. Ca să vedeți ce crime a făcut Pacepa, ce joc dublu a făcut, cum a fost Pacepa agent al Moscovei, ș.a.m.d. Și vă pun la dispoziție toate aceste documente care sunt o bombă publicistică, dar am și eu o rugăminte. Dacă vreți să-i opriți pe redactorii care în clipa asta îmi investighează și îmi filmează casa de la Giurtelecu, de afară”.

Eu m-am mirat. În primul rând m-am mirat pentru că primisem cu trei zile înainte un film cu toată investigația făcută, filmul făcut cu ce construia el acolo, care a și apărut apoi la TVR. Și-mi venise prin CFR, cu un mecanic de locomotivă care mi-a adus filmul. Și m-am mirat. Și atunci am sunat la redacția noastră de la Cluj. Și l-am sunat pe Rareș Bogdan, care era șeful redacției de la Cluj.

Zic, mai filmează cineva la dom Profesor, la Șarpele cu Ochelari, cum vorbeam noi? Păi, zice, „da, chiar acum am o echipă”. Zic, „te rog frumos, retrage echipa”. Nici nu mai aveam nevoie de filmări.

Și el mi-a zis „Vă mulțumesc foarte mult, uitați, folosiți toate aceste documente despre Pacepa”. Era un dar otrăvit. Într-un fel, el voia să mă mituiască și, pe de altă parte, încerca să-și rezolve o problemă a lui, cu Pacepa. Adică, să mă determine pe mine să-l fac pe Pacepa trădător și criminal și KGB-ist. Eu am citi acele documente, mi s-au părut extrem de subțiri.

Dar eu am făcut următorul lucru. Am făcut o copie și i-am trimis lui Pacepa. Și l-am rugat să răspundă la fiecare acuzație. Pacepa a răspuns și împreună cu regretatul Cornel Dumitrescu, de la Lumea Liberă, de la New York, am scos o carte, „Demontarea unei operațiuni securiste”, se numea cartea. (…)

A fost o încercare nereușită a lui Măgureanu de a cumpăra un ziarist și o încercare reușită de-a mea de a-i plăti o poliță lui Măgureanu. Deci, a fost o tehnică Aikido, în care am întors forța adversarului împotriva lui”, a dezvăluit Roșca Stănescu.