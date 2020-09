„Niciodată nu am acceptat să scriu ceva despre care să știu că nu e adevărat. Niciodată nu am putut să fac acest gen de presă pe care, din păcate, unii jurnaliști o practică”, a spus fondatorul lujo.ro, în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro.

Savaliuc a povestit „o poveste reală” din 2005, care îi are ca protagoniști pe un procuror de la sectorul 4, pe mulți profesori și directori de școală, pe un ofițer SRI și pe procurorul Lucian Papici.

Țin minte că am făcut și sesizare oficială. Am și scris, dar am făcut și o sesizare oficială când am depus documentele. Și cazul a fost încredințat lui Lucian Papici. Aveam o părere bună despre Lucian Papici, care era și șeful Secției I. Și zic, „Băi, dacă a luat Papici dosarul ăsta, o să-l facă”, că știam despre ce e vorba. Chiar și primele documente când s-a început ancheta, erau niște rapoarte făcute de polițiștii de caz de acolo de la Judiciar, că se confirmă tot ce spune jurnalistul…. Ca să mă trezesc cu o clasare a cauzei”, a declarat Răzvan Savaliuc.

Fondatorul site-ului „Lumea Justiției” a povestit dialogul halucinant pe care l-a avut cu procurorul Lucian Papici, în momentul în care a realizat că de la dosar dispăruseră probe.

„Și m-am dus și am vorbit cu Papici. „Băi, eu am depus aici niște documente”. Și m-am enervat și am atacat, deși nu e obișnuit pentru un jurnalist, am atacat soluția de clasare care mi s-a dat mie ca persoană care a sesizat cazul. Am atacat-o în instanță și, când am ajuns la instanță și am luat dosarul, multe dintre hârtiile alea care erau cu declarații ale directorilor de școli, care spuneau cum au ajuns să cumpere cărțile, probele, erau jumulite. Și erau băgate niște hărți, tot numerotate frumos, corespunzător, dar numai erau la dosar.

Ca să aflu că cărțile se vindeau printr-o firmă a unui ofițer de la SRI. Deci un ofițer SRI era și administrator în firma care vindea cărțile respectivului magistrat. Și-am avut o discuție. „Băi, cine te-a pus, cum ai putut să faci așa ceva?” Nu mi-a dat nicio explicație. A râs și nu mi-a dat nicio explicație. Nu vreau să spun, discuția a fost mai amplă. Dar mi-am dat seama că acolo se întâmplă ceva. E un caz care…

Cum adică? Îți vine cineva cu toate dovezile inițiale confirmate și pe urmă au sunat unii și gata, băiatul este redat societății uscat și curat? Și pe urmă au început să facă aceeași chestie pe care a făcut-o PNA-ul, acele anchete selective. Luăm numai dintr-o parte a spectrului politic”, a mai spus Savaliuc.