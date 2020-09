Preocupată de impactul pe care îl are media asupra familiei, în special a copiilor, Nadia Tătaru s-a hotărât să înființeze un post de radio pentru copii, lucru la care nu s-a mai gândit nimeni înaintea ei.

Și am făcut un radio cu și despre copii, pentru că ne-am dat seama că educația copilului începe cu educația părintelui, și-atunci am avut în grilă emisiuni încă de la început emisiuni pentru părinți. A fost un experiment. Ne-am fi dorit, la un moment, dat să existe și în altă parte în lume, pentru că chiar aveam nevoie de inspirație, dar nu am avut. Am experimentat: au fost formate de succes, au fost formate din care-am învățat lucruri. Avem formate care sunt încă de la începutul radioului pe post, bineînțeles cu ceva ajustări de formă și de modul în care se fac lucrurile în timp și avem formate noi în fiecare sezon, de la un sezon la altul”, a declarat Nadia Tătaru.

Și-atunci am zis că trebuie să facem ceva. Nu se poate ca acești copii să nu aibă șansa la o media de calitate, care să le lase imaginația liberă, care să-i provoace intelectual, care să fie interactivă. Și atunci am zis, „Ce putem să facem?” Că televiziune interactivă, pe vremea aia, nu ne-a dus capul să facem. Și-am zis radio. Radio e mai ieftin, poți să faci altceva în timpul acela, poți să mergi cu mașina, poți să faci o mâncare în bucătărie și să stai cu copilul alături.

Fondatoarea unicului radio pentru copii din Europa a vorbit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, despre greutățile prin care au trecut în urmă cu 15 ani. Pioneratul acestui proiect a fost însoțit de satisfacții imense, dar și de necunoscute ce țineau de etică sau de organizare propriu-zisă.

Nadia Tătaru a povestit cum, în primele zile de emisie, copiii care sunau credeau că e vorba de trei personaje care reprezentau sigla radio-ului: de Itsy, de Bitsy și de FM.

„Și a fost foarte fain când ne-am dus la CNA să luăm licență, nici nu știam care-i procedura, nu știam nimic despre această industrie, a fost un curaj nebun, a fost o nebunie, dar cineva ne-a spus, „Vedeți că peste două săptămâni este concurs, depuneți și voi un dosar și duceți-vă”. Și ne-am dus. O parte din membrii CNA credeau în noi, ne-ar fi dat girul să încercăm chestia asta; cealaltă parte a consiliului se uita la noi cu neîncredere.

Și-atunci am primit o întrebare ciudată, pe care cred că doar noi am primit-o dintre toate mediile pământului: „Dacă nu merge, ne dați frecvența înapoi?” Și noi am zis, „Da, bineînțeles”. Nu ne-a dus capul să o vindem, să vindem firma. Am zis că o dăm înapoi. Noi vrem să încercăm să facem ceva bun pentru copii și părinți.

N-am avut un moment de radio, la început. Ca să faci un radio pentru copii, trebuie să ai cam vreo patru specializări: să fii jurnalist, să fii un bun pedagog, să fii un bun psiholog și animator, actor. Specie cam imposibil de găsit atunci. Și am avut foarte mulți actori, am avut câțiva profesori, câteva persoane de televiziune și ceva oameni tehnici de radio. Și cam așa am început, în mix-ul ăsta.

După care, am emis câteva zile din calculator. Prima emisiune a fost cu Itsy și cu Bitsy, într-o duminică dimineață, de Moș Nicolae, pe 6 decembrie, și a fost o emisiune interactivă la care copii sunau și… A fost o chestie foarte amuzantă, că noi aveam jingle-uri care rulau de trei-patru zile, erau „Itsy Bitsy FM”, „Itsy Bitsy FM”. Și sunau copiii și ziceau, „Da, tu ești Itsy? Și tu ești Bitsy? Și pe FM când îl vedem, când îl auzim?”

Itsy și Bitsy sunt doi copii extratereștri de pe planeta Zizilon, din Galaxia Xarazon, care au mers în misiuni cosmice și au ajuns pe Pământ. Și le place aici, pe de-o parte. Pe de altă parte nu se pot întoarce acolo.

Acesta este specificul nostru: emisiunile sunt educative, creative, interactive”, a mai spus Nadia Tătaru.