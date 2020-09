Nadia Tătaru, cofondatoare Itssy Bitsy a vorbit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, despre responsabilitatea lucrului atât cu copiii, dar și cu părinții.

„Prima dată când mi-am pus problema asta a fost chiar în ziua în care am lansat radio-ul. Și ziua aceea a fost cam la un an și ceva diferență decât ziua în care am câștigat licența.

Deja aveam doi copii născuți de care mă ocupam. Și m-am surprins vorbind cu voce tare zicând, „Doamne, nu sunt sănătoasă la cap. După ce că am responsabilitate de mamă pentru doi copii, mi-am luat și responsabilitate pentru toți copiii din București”.

Că pe vremea aceea emiteam în FM, în București. Acum acoperim 70% din urbanul mare în eter, plus că emitem prin aplicație și ne pot asculta românii de pretutindeni. Și-atunci am simțit această povară. Și tendința mea spre a controla totul. Și nu a fost ușor. Cred că eu însămi am crescut odată cu radio-ul, nu doar radio-ul cu mine. Pentru că m-am apucat de tot felul de cursuri de dezvoltare personală.

Am căutat cursuri de parenting. Nu existau pe vremea aceea. Și asta e altă realizare de care cred că nimeni nu știe. Și eu am realizat de puțin timp încoace. Noi, cu Itsy Bitsy, ne simțim responsabili că am adus și am promovat parenting-ul în România. Toate cărțile de parenting („parenting = arta de a fi părinte” n.e.), toate cursurile. Am făcut parteneriate gratuite și în această industrie noi am pus sămânța, bazele…

Și o altă idee care m-a ajutat să-mi diminuez responsabilitatea a fost, încă de la început am avut-o, dar am conștientizat-o ulterior, că tot timpul am avut preocuparea să am în echipă specialiști foarte buni, fiecare pe aria lui. Și m-am bazat pe ei și pe munca de echipă. Și nu doar buni specialiști, ci și cu caractere aliniate la valorile brand-ului.

Și dacă la început m-am uitat la echipă să fie așa, ulterior m-am uitat și la parteneri, fie ei de parenting, fie ei instituții culturale, fie parteneri sportivi. M-am uitat tot timpul cine face parte din această comunitate,care ne asumăm, într-un fel sau altul, o educație informală, non-formală pentru copiii și părinții acestei țări”, a declarat Nadia Tătaru.