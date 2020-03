Jurnalistul Mirel Curea a întrebat-o pe Mirela Voicu în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro: „Mi-au spus prietenele tale <Întreab-o neapărat ce a făcut ea, ca să ajungă pe ecran, pe sticlă?> Domnule, la ce se referă?”

Jurnalista de la Antena 3 a povestit că, pentru a ajunge pe sticlă, a trebuit să slăbească. „Pe vremea noastră, ca să zic așa, nu intra pe sticlă toată lumea. Și nu imediat. Acolo trebuia să faci dicție, să știi să faci o știre, să știi să te descurci într-un live. Și să arăți, desigur, într-un fel. Eu aveam o sută de kile în viu.

Și a zis Sergiu Toader, îmi cer scuze, dar așa vorbea el: <Fă, eu nu pot să te dau pe tine așa la televizor, că nu poate ăla să facă sharp-ul. Du-te la Simona Tivadar și spune-i ăleia să te slăbească, dacă vrei la televizor.>

M-am dus la Simona Tivadar. Aia zice: <Păi, căprioaro, tu tre` să dai vreo 35 de kile jos.> <Păi, da, Simona.> <Păi da, căprioaro, cum facem, că durează.> <Dă-mi ceva să dau 10 kile într-o lună, să mă dea și pe mine ăla la televizor.>

Băi, și mi-a dat un regim… Apă și grapefuit. Apă, grapefuit și la prânz o friptură. Nu vedeam semafoarele pe stradă, ca să înțelegi… Dar, atât de mult îmi doream să nu îmi mai îmi zică ăla că sunt grasă și că nu pot ăia să nu facă sharp-ul, încât am zis <Bă, nene, și dacă îmi dă Simona să mănânc pietre, mănânc pietre, asta e.>

Și m-a trimis și la dicție, conu` Sergiu. Și, după o lună a zis <Cât ai slăbit, fă?> <10 kile, Sergiu, dar sunt în descreștere.> <Hai, dați-i ăsteia drumul pe post.>”, a povestit Mirela Voicu.

„La Patriarhie, au fost acreditați zi jiariști zaponezi”

Mirela Voicu era convinsă că n-o să poată să vorbească niciodată în fața camerei. A fost ajutată, însă, de Carmen Moise, Paula Săcui, Simona Gherghe, fetele care la vremea aceea făceau live-uri. Jurnalista își amintește că, pentru primul live, conducerea postului nu a băgat-o în timpul săptămânii, „că nu se riscau cu mine. M-au băgat în week-end. De unde? De la moaște. Și am plecat din redacție, m-am deghizat în doamnă, în fine. M-au machiat alea să-mi dea și mie o față umană. Era Mura Frânculescu editor. (…)

Și ne-am dus acolo. Erau niște genți de alea mari de lumină, se numesc Ianiro. Și m-a pus Tavi Dimitriu pe o geantă de aia Ianiro. Eu cu foaia în mână, ce scrisesem eu acolo. Operatorul zice <Hai să-mi fac cadrul și te duci în mașină sora mea, că-i frig afară și dacă stai cu hârtia aia în mână o oră jumate, tu n-o să mai știi ce să spui la live.>”, a mărturisit Mirela.

Aceasta a povestit cum, pentru că a înghețat de frig, primul său live a fost și momentul în care a dat o bâlbă de toată frumusețea. „Și am stat o oră jumate pe Ianiro și am zis textul ăla până am înnebunit, pe dinafară. Și în live, uite-așa îmi făceau picioarele: <În acest an, la Patriarhie, au fost acreditați zi jiariști zaponezi> am zis eu, de frig, desigur.”

