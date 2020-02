Invitat la emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, Ionuț Cristache a povestit despre episodul Traian Băsescu, din anul 2014. Jurnalistul TVR 1 a mărturisit că ancheta Gazprom a fost construită fără de cusur și, deși doar o mână de oameni din Antena 3 a știut despre ea, și-a dat seama că Traian Băsescu era la curent cu tot, absolut tot ce ținea de ancheta jurnalistică. Prin urmare, cineva din Antene trădase.

„Aveam cârtițe la Antena 3, la nivel de conducere. Pentru că ancheta aia, cu Gazprom, de ancheta aia știam foarte puțini oameni, pentru că era o chestie absolut senzațională: cu mulți bani, multe implicații, duceau la Moscova, Gazpromul și documentele erau de netăgăduit. Știam o mână de oameni.

Eu când m-am dus să-l confrunt pe Traian Băsescu, știa tot. Știa ce am în anchetă, știa ce mărturii am, știa ce camere ascunse am. Și de aia, când m-am ridicat la microfon, a avut el o scurtă declarație de presă și a zis <Sunt întrebări?> Și eu am zis <Da, sigur>, m-am ridicat primul”, a mărturisit Ionuț Cristache.

Jurnalistul a mărturisit că și-a propus să meargă și la Klaus Iohannis, „că prea tace. Am un președinte pe care n-am reușit să-l întreb nimic în cinci ani de zile. Mai urmează cinci ani de tăcere.”

În ciuda acestui episod, Ionuț Cristache l-a avut ca invitat de multe ori pe Traian Băsescu, la postul național de televiziune, pentru că, spune el, „eu, ca jurnalist, nu sunt de părere că trebuie să preiei din patima, fricile… Ca jurnalist, trebuie să aduci pe toată lumea, mai ales la postul public. Ești relevant pentru o categorie de public. Printre primii care au venit au fost Elena Udrea care, slavă Domnului, am dat în ea, Traian Băsescu… Da, la liber, hai, nu există prejudecăți, resentimente”.

