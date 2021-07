Botoșănean de origine, Viorel Ilișoi este primul jurnalist de după perioada interbelică condamnat și închis. Motivul: delict de presă. Toată povestea este pe cât complicată, pe atât de savuroasă. scrisese despre șeful său de la începutul anilor 90 că semăna cu Saddam Hussein. Era perioada când a da gazetarii în judecată era un veritabil sport național. El avea 40 de procese.

„Am fost dat în urmărire generală pe țară”

„Mi-am descoperit vocația de deținut, dar după 19 zile am fost dat afară. Partea vătămată era șeful meu, am scris împotriva lui Cezar Macovei, însă articolul l-am publicat în județul vecin. Omul nu învățase că nu mai ține cu cenzura. Nu am scris că a ciordit, ci că a transformat un restaurant boem din Botoșani într-o bombă. M-am dus la revista Timpul în Iași, o revistă de cultură. Am fost dat în urmărire generală pe țară. M-au luat de acasă de la socrul meu„, povestește moldoveanul.

După ce a fost plasat în arestul Poliției la Iași, burlescul a continuat. „Dosarul meu a dispărut. Mă țineau în cameră cu un arab. Sub umbrela lui o duceam binișor. Aveam un număr, eram domnul 14. Am zis de șeful meu că semăna cu Saddam Hussein, fizic chiar semăna. De-acolo a pornit un scandal…”.

Cum era Ilișoi să creeze un conflict diplomatic de proporții

Între timp zarva a ajuns până la urechile ambasadorului Irakului la București, pe vremea când Adrian Năstase era ministru de Externe. „Ambasadorul Irakului l-a sunat pe Năstase. A fost o avalanșă de mici evenimente fericite, toate ilegale. M-am trezit liber. Sentința am găsit-o după 20 de ani, e pe blog la mine. Spune mult despre cât de greu s-a ridicat democrația noastră”.

Sursa foto: Facebook