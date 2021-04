Abonații blogului lui au fost primii care au văzut cum arată Adrian Năstase în costum de baie la 70 de ani, relatează retetesivedete.ro .

Adrian Năstase într-o formă fizică de invidiat

Bronzat, cu părul dat pe spate și într-o formă fizică de invidiat. Zilele acestea fostul premier social democrat s-a aflat în vacanță alături de soție, unul din fii și nepoți, în Egipt.

Atent față de publicul său, Năstase și-a ținut oamenii la curent cu ce face. A avut trei postări pe blog, pe care le-a împărtășit și pe rețelele de socializare.

Bronzat și în costum de baie la 70 de ani

„Pentru prima dată, am înotat deasupra unui recif de corali. Se spune că cel din Marea Roșie este al doilea din lume că frumusețe. Mie mi s-a părut mirific. Am înțeles că sunt mii de pasionați care vin în fiecare an pentru a face aici scufundări. O întreagă industrie. Am călătorit o zi întreagă pe un vaporaș care ne-a dus și la o insula de nisip”, a mai dezvăluit fostul premier.

Fotograful de serviciu a fost soția

A avut grijă să arate cât de bine se ține la vârsta lui. La bustul gol, bronzat, cu părul grizonat dat pe spate și cu o urmă de barbă, albă și ea, foarte scurtă, pe față. Fotograf de serviciu i-a fost chiar soția, cea care se oglindește cu generozitate în ochelarii pe care îi poartă acest în poze.

În vara anului trecut, când a împlinit șapte decenii de viață, Năstase scria, tot pe blogul său: „Scriam acum ceva timp că universul pe care l-am redescoperit, în ultimii ani, este familia. Dana, băieții, nepoții mi-au dat energia necesară pentru a trece prin încercări și de a lua lucrurile de la capăt. Aniversarea mea de acum li se datorează”.

Vacanța i-a priit, după cum mărturisește în ultima postare. A reușit să încheie lectura Jurnalului lui Mihail Sebastian.