Sport Dorinel Munteanu, urmărit de umbrele trecutului: Am jucat în meciuri aranjate







Dorinel Munteanu, noul antrenor al echipei Sepsi, a vorbit despre momentele dificile din cariera lui. Tehnicianul a mărturisit că a avut probleme cu alcoolul.

Dorinel Munteanu, dincolo de teren. Tehnicianul a trecut prin momente grele

În 1991, când juca la Inter Sibiu, echipa lui Dorinel Munteanu s-a lăsat înfrântă de Steaua. Din dorința de a-i ajuta pe jucătorii Stelei să devină campioni, aceștia au pus la cale un plan măreț.

Dorinel Munteanu a mărturisit că nu are regrete legate de trecut, însă nu poate uita momentul un care i-a trădat pe cei de la U Cluj.

„Atunci când i-am trădat pe cei de la U Cluj și am venit antrenor la FCSB. Unii și-au pus speranțe foarte mari în mine. Am luat decizia, am zis că e șansa vieții... Să nu se înțeleagă greșit, nu regret că am antrenat Steaua”, a povestit tehnicianul la podcastul GSP „2 la 1”.

A avut probleme cu alcoolul

Antrenorul a recunoscut că a avut probleme cu alcoolul, aspect care i-a afectat viața de familie.

„Prin 2014-2016 am avut o perioadă în care nu mă mai recunoșteam, am luat-o într-o direcție greșită. Dar am învățat din ce am făcut atunci. Eram rău de tot, aveam problemele cu alcoolul. Acum mi-am revenit complet”, a explicat el.

Tehnicianul a subliniat că a renunțat la acest viciu.

„De un an și ceva nu am gustat absolut deloc alcool”, a adăugat el.

Dincolo de momentele grele prin care a trecut, Dorinel Munteanu a precizat că nu are vreun regret legat de trecut.

„Până acum, la vârsta de 56 de ani, pot să spun că nu am niciun regret major”, a mai spus antrenorul.

Dorinel Munteanu: Am jucat și meciuri aranjate

Tehnicianul a recunoscut că a trișat în anumite meciuri.

„N-am făcut compromisuri în sport, pentru că n-aș fi reușit să ajung să joc până la 40 de ani. În rest... poate am greșit dacă mi-am dat cuvântul și nu m-am ținut de el. Am jucat în meciuri aranjate, au fost câteva... N-am trișat niciodată însă. Mă consider un om credincios”, a mai spus el.

De asemenea, antrenorul celor de la Sepsi a mărturisit că nu a avut niciodată intenția să renunțe la fotbal.